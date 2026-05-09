به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت سالگرد سفر پُرخیر و برکت قائد امت، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به استان کردستان، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در سنندج برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری، این همایش روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه از ساعت ۷ صبح آغاز میشود و محل تجمع اولیه شرکتکنندگان میدان گاز سنندج خواهد بود.
در حاشیه این برنامه فرهنگی ـ ورزشی، دهها جایزه نفیس از جمله دوچرخه و کارت هدیه به شرکتکنندگان اهدا میشود.
ستاد برگزاری همایش از عموم خانوادهها و شهروندان برای حضور در این برنامه دعوت کرده است.
گفتنی است؛ رهبر شهید در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به مدت هشت روز مهمان مردم کردستان بود.
