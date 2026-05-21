۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته جوانی جمعیت و شهدای جنگ رمضان، روز جمعه اول خرداد ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ارتقای نشاط اجتماعی، توسعه ورزش‌های همگانی و ترویج سبک زندگی سالم، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حضور پرشور شهروندان و خانواده‌ها در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این رویداد ورزشی و فرهنگی، با محوریت جوانی جمعیت و تحت شعار راهبردی «یک فرزند بیشتر برای ایران جوان» برنامه‌ریزی شده است تا اهمیت تحکیم بنیان خانواده و جوانی نسل آینده برای عموم جامعه تبیین شود.

بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی ستاد برگزاری، این همایش روز جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵، راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز خواهد شد تا خانواده‌های کرمانشاهی یک روز پرنشاط را در کنار یکدیگر سپری کنند.

محل تجمع اولیه و برگزاری این پیاده‌روی، پارک شبدیز واقع در کمربندی الهیه کرمانشاه پیش‌بینی شده است و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در این مسیر در نظر گرفته شده است.

این همایش علاوه بر جنبه‌های ورزشی، با برنامه‌های متنوع فرهنگی همراه خواهد بود و در پایان به قید قرعه، جوایز ارزنده نفیسی از جمله هدایای نقدی و چندین دستگاه دوچرخه به شرکت‌کنندگان در این پیاده‌روی خانوادگی اهدا می‌شود.

