به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از آغاز جلسه غیرعلنی صحن مجلس خبر داد و گفت: لحظاتی پیش، جلسه غیرعلنی مجلس با حضور نمایندگان ملت و به صورت وبیناری آغاز شد. موضوع محوری این جلسه، بررسی علل و راهکارهای مقابله با گرانی‌های اخیر است.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم بدانند مجلس در کنار آن‌هاست. گزارش‌های میدانی نمایندگان از گرانی‌های اخیر در این جلسه مورد واکاوی جدی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: این جلسه که با حضور اکثریت نمایندگان در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود، اولین تجربه رسمی استفاده از وبینار برای جلسات غیرعلنی مجلس است. جزئیات تصمیمات نهایی این جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.