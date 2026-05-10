پل شهدای خورگو با ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی بهسازی محور خورگو و آیین بهرهبرداری از پل شهدای خورگو با حضور محمد آشوری استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، محمد کمالی مدیر کل حوزه استاندار،عباس محسنی دستیار ویژه استاندار هرمزگان، عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان و سرهنگ حقپرست فرمانده پلیس راه استان هرمزگان برگزار شد.
استاندار هرمزگان در آیین افتتاح و بهرهبرداری از پل شهدای خورگو گفت: این پروژه که یکی از ضروریترین طرحهای منطقه برای افزایش ایمنی و رفاه حال مردم بود، نه تنها تردد در مراکز جمعیتی را تسهیل میکند، بلکه زمینهساز تحول اقتصادی، رونق گردشگری و تغییر جهتگیری توسعه در مناطقی نظیر خورگو با ظرفیتهای کشاورزی و چشمههای آبگرم خواهد شد.
استاندار هرمزگان در این مراسم با اشاره به ضرورت اجرای این پروژه برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی راههای منطقه، اظهار داشت: پل شهدای خورگو یکی از اجتناب ناپذیرترین پروژهها برای رفاه مردم بود و امروز توفیق افتتاح آن حاصل شد.
وی از آغاز عملیات اجرایی بهسازی محور خورگو خبر داد و افزود: این مسیر در آینده به عنوان یک جاده پر اهمیت از مسیر شهر تخت و گیشان شرقی به جاده سیاهو متصل خواهد شد که ارتباط مناطق جمعیتی را تسهیل میکند.
آشوری تازیانی پل شهدای خورگو را یک کار بنیادی در مسیر توسعه استان دانست و تصریح کرد: مناطقی مانند خورگو که زمانی مرکز نخلستان و باغات بوده و دارای چشمههای آبگرم است، با اجرای چنین پروژههایی میتوانند به قطب گردشگری طبیعت تبدیل شوند. جاده ایمن و مناسب، زیرساخت اساسی برای شکلگیری تحول اقتصادی و اشتغال در بخش کشاورزی و دامداری است.
استاندار هرمزگان با تقدیر از تلاشهای مجموعه راهداری و حملونقل در شرایط حساس کنونی خاطرنشان کرد: کارهای عمرانی در استان تعطیل بردار نبوده و از حدود ۲۰ روز گذشته با سرعت بیشتری ادامه یافته است. هدف ما تبدیل هرمزگان به استانی با شاخص راههای بالا است و با وجود کاستیها، با برنامهریزی و حمایت مجلس، زیرساختهای راه را کامل خواهیم کرد تا مردم از این نعمت ارزشمند بهرهمند شوند.
پل شهدای خورگو در محور بندرعباس – خورگو با ۸ دهانه ۲۰ متری، طول کلی ۱۶۰ متر و عرض ۱۲ متر احداث شده و با هدف ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و رفع یکی از نقاط حادثهخیز این محور اجرا شده است.
