  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

عرضه ۷ محصول بهمن‌موتور از طریق مزایده

عرضه ۷ محصول بهمن‌موتور از طریق مزایده

مزایده عمومی بهمن‌موتور برای هفت محصول سواری و پیکاپ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، در این مرحله از مزایده، خودروهای مزدا ۳، شوال ۶، دیگنیتی پرایم، ریسپکت ۲، فیدلیتی الیت، کاپرا و فیدلیتی پرستیژ از سوی شرکت بهمن موتور به فروش می‌رسد.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند از روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت تا روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۳ ظهر از محصولات بازدید کنند.

محل بازدید نیز کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷، انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور اعلام شده است.زمان اعلام قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

قیمت پایه محصولات بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده است و مشتریان می‌توانند از طریق سامانه Auction.bahman.ir قیمت پیشنهادی خود را ثبت و نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.

کد مطلب 6825765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها