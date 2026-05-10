به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، در این مرحله از مزایده، خودروهای مزدا ۳، شوال ۶، دیگنیتی پرایم، ریسپکت ۲، فیدلیتی الیت، کاپرا و فیدلیتی پرستیژ از سوی شرکت بهمن موتور به فروش می‌رسد.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند از روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت تا روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۳ ظهر از محصولات بازدید کنند.

محل بازدید نیز کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷، انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور اعلام شده است.زمان اعلام قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۸ روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

قیمت پایه محصولات بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده است و مشتریان می‌توانند از طریق سامانه Auction.bahman.ir قیمت پیشنهادی خود را ثبت و نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.