به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از شهروندان ژاپنی در اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مقابل سفارت آمریکا در توکیو تجمع کردند.



معترضان پلاکاردهایی با عنوان «ما با ایران هستیم» به همراه پرچم‌های ایران و تصاویری از قربانیان غیرنظامی تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل در دست داشتند.



آنها همچنین خواستار خروج فوری آمریکا از خاورمیانه شدند.