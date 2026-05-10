۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

ژاپنی‌ها مقابل سفارت آمریکا: ما با ایران هستیم +فیلم

گروهی از شهروندان ژاپنی با برگزاری تجمع مقابل سفارت آمریکا در توکیو، بر حمایت خود از ایران در برابر تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از شهروندان ژاپنی در اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مقابل سفارت آمریکا در توکیو تجمع کردند.

معترضان پلاکاردهایی با عنوان «ما با ایران هستیم» به همراه پرچم‌های ایران و تصاویری از قربانیان غیرنظامی تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل در دست داشتند.

آنها همچنین خواستار خروج فوری آمریکا از خاورمیانه شدند.

