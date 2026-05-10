به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از شهروندان ژاپنی در اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مقابل سفارت آمریکا در توکیو تجمع کردند.
معترضان پلاکاردهایی با عنوان «ما با ایران هستیم» به همراه پرچمهای ایران و تصاویری از قربانیان غیرنظامی تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل در دست داشتند.
آنها همچنین خواستار خروج فوری آمریکا از خاورمیانه شدند.
گروهی از شهروندان ژاپنی با برگزاری تجمع مقابل سفارت آمریکا در توکیو، بر حمایت خود از ایران در برابر تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از شهروندان ژاپنی در اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مقابل سفارت آمریکا در توکیو تجمع کردند.
کد مطلب 6826092
نظر شما