۷۶ روز هوای استان قم سال گذشته در شرایط ناسالم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم محمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان قم، اظهار کرد: سال گذشته ۷۶ روز هوای استان در شرایط ناسالم قرار داشت و علاوه بر گرد و غبار طبیعی، آلودگی‌های ناشی از خودروها نیز بر شدت آلودگی‌ها افزوده است.



وی گفت: طی یک سال گذشته اقدامات مناسبی در عرصه بیابان‌زدایی استان انجام شده و مطالعات گسترده‌ای بر ۳۰۰ هزار هکتار از بیابان‌های قم صورت گرفته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۲ هکتار از این اراضی در وضعیت فوق بحرانی قرار دارند که نیازمند اقدامات فوری و تخصصی است.



محمدی با اشاره به اهمیت تالاب‌ها و پهنه‌های آبی استان، گفت: تالاب دریاچه نمک، پس از دریاچه ارومیه، دومین پهنه آبی کشور است که ستاد احیای آن تشکیل شده و مدیریت صحیح این تالاب می‌تواند به کاهش گرد و غبار و حفظ اکوسیستم استان کمک کند.



وی ادامه داد: محورهای مواصلاتی استان، به ویژه اتوبان قم-گرمسار، تحت تأثیر بیابان‌ها و گرد و غبار قرار دارند و وقوع این پدیده در این مسیر می‌تواند حادثه‌آفرین باشد که اجرای اقدامات حفاظتی در این مناطق ضروری است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در گفت: استمرار برنامه‌های بیابان‌زدایی و تثبیت کانون‌های گرد و غبار، شامل نهال‌کاری، احداث بادشکن‌ها و مدیریت خاک، می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش اثرات زیست‌محیطی در استان کمک کند.

کمبود منابع استانی برای مقابله با گرد و غبار در قم



جواد شاکرآرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم نیز با اشاره به کمبود منابع استانی برای مقابله با گرد و غبار اظهار کرد: استان برای پیشبرد پروژه‌های بیابان‌زدایی و مدیریت کانون‌های گرد و غبار نیازمند حمایت‌های ملی است و اقدامات آغاز شده تنها با همکاری دولت و دستگاه‌های کشوری به نتایج پایدار می‌رسد.



وی گفت: امروز با همت مجموعه مدیریت استان اقدامات اولیه در حوزه مقابله با کانون‌های گرد و غبار آغاز شده و همیاری مردم نقش مؤثری در موفقیت این پروژه‌ها دارد.



شاکرآرانی تصریح کرد: اولویت نخست استان مقابله با گرد و غبار و حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم است و تحقق این هدف بدون هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی و ملی امکان‌پذیر نیست.



وی ادامه داد: همکاری دستگاه‌های ملی، حمایت مالی و تقویت برنامه‌های اجرایی استانی، زمینه کاهش اثرات مخرب گرد و غبار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم خواهد کرد.