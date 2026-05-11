  1. استانها
  2. قم
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

انصاری: ۱۵ طرح محیط‌زیستی در قم با محوریت تصفیه فاضلاب اجرا می شود

انصاری: ۱۵ طرح محیط‌زیستی در قم با محوریت تصفیه فاضلاب اجرا می شود

قم - معاون رئیس‌جمهور از اجرای ۱۵ پروژه محیط‌زیستی تا پایان سال در استان قم خبر داد و گفت: دو سامانه پایش کیفی هوا نیز برای تقویت تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی در استان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر دوشنبه در حاشیه آئین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب قم اظهار کرد: باوجود جنگ رمضان، اجرای پروژه‌های محیط زیستی در استان متوقف نشده و با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: افتتاح امروز یکی از طرح‌های بزرگ زیست‌محیطی استان حاصل تلاش و حمایت‌های مداوم دستگاه های استانی است و نشانه توجه به توسعه پایدار در قم به شمار می‌رود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه زیرساخت‌های محیط زیستی گفت: مجموعه‌ای از طرح‌ها در حوزه تصفیه فاضلاب در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۱۵ پروژه زیست‌محیطی با تمرکز بر بهبود سیستم‌های تصفیه فاضلاب در استان قم عملیاتی شوند.

انصاری ادامه داد: علاوه بر تصفیه فاضلاب، دو سامانه پایش کیفیت هوا نیز در استان قم راه‌اندازی خواهد شد تا اطلاعات دقیق و به‌هنگام برای تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی فراهم شود و مدیریت منابع طبیعی تقویت شود.

وی به اهمیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب اشاره کرد و گفت: این تصفیه‌خانه نه تنها فاضلاب صنعتی را به شکل بهینه مدیریت می‌کند، بلکه با بازچرخانی آب و استفاده از پساب، نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و حفاظت از محیط زیست ایفا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی و حفاظت محیط زیست می‌توانند همزمان در استان دنبال شوند و زیرساخت‌های زیست‌محیطی در قم روزبه‌روز تقویت می‌شوند.

کد مطلب 6826776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها