به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر دوشنبه در حاشیه آئین بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب قم اظهار کرد: باوجود جنگ رمضان، اجرای پروژههای محیط زیستی در استان متوقف نشده و با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: افتتاح امروز یکی از طرحهای بزرگ زیستمحیطی استان حاصل تلاش و حمایتهای مداوم دستگاه های استانی است و نشانه توجه به توسعه پایدار در قم به شمار میرود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزی گسترده برای توسعه زیرساختهای محیط زیستی گفت: مجموعهای از طرحها در حوزه تصفیه فاضلاب در حال اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری ۱۵ پروژه زیستمحیطی با تمرکز بر بهبود سیستمهای تصفیه فاضلاب در استان قم عملیاتی شوند.
انصاری ادامه داد: علاوه بر تصفیه فاضلاب، دو سامانه پایش کیفیت هوا نیز در استان قم راهاندازی خواهد شد تا اطلاعات دقیق و بههنگام برای تصمیمگیریهای محیط زیستی فراهم شود و مدیریت منابع طبیعی تقویت شود.
وی به اهمیت تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب اشاره کرد و گفت: این تصفیهخانه نه تنها فاضلاب صنعتی را به شکل بهینه مدیریت میکند، بلکه با بازچرخانی آب و استفاده از پساب، نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و حفاظت از محیط زیست ایفا میکند.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: اجرای چنین پروژههایی نشان میدهد که توسعه صنعتی و حفاظت محیط زیست میتوانند همزمان در استان دنبال شوند و زیرساختهای زیستمحیطی در قم روزبهروز تقویت میشوند.
نظر شما