به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، علی مرعشی ،رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه در روزهای اخیر بخشی از مراجعات درمانی زائران مربوط به بیماریهای تنفسی، سرماخوردگی، مشکلات عضلانی و برخی ناراحتیهای گوارشی بوده است، اظهار کرد: رعایت نکات ساده بهداشتی میتواند نقش مهمی در کاهش بروز این مشکلات داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط حضور زائران در اماکن شلوغ و تجمعی، استفاده از ماسک را یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی عنوان کرد و افزود: زائران همچنین باید مصرف نوشیدنیهای بسیار سرد را کاهش داده و در طول روز آب کافی بنوشند تا از بروز ضعف و مشکلات جسمی جلوگیری شود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت ادامه داد: در صورت احساس کسالت یا مشاهده علائم بیماری، زائران باید در کوتاهترین زمان موضوع را با پزشکان و کادر درمانی کاروانهای خود در میان بگذارند تا اقدامات لازم درمانی انجام شود.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه پزشکی حج و زیارت خاطرنشان کرد: خدمات درمانی به زائران ایرانی به صورت شبانهروزی و با هدف حفظ سلامت و آرامش آنان در طول ایام حج تمتع ارائه میشود
