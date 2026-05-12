هانتاویروس چگونه باعث مرگ انسان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مینو محرز، با اشاره به نگرانی‌های ایجاد شده درباره هانتاویروس، اظهار داشت: این بیماری برخلاف کووید۱۹، سرعت انتشار بالایی ندارد و عمدتا از طریق تماس با جوندگان و فضولات آن‌ها به انسان انتقال پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه تاکنون موردی از هانتاویروس در ایران گزارش نشده است، افزود: در ماجرای کشتی کروز با وجود اینکه جمعیت زیادی داخل کشتی حضور داشتند، تنها تعداد محدودی مبتلا شدند، اما فضای رسانه‌ای دنیا دچار وحشت شد و سازمان جهانی بهداشت مرتب گزارش‌هایی درباره این بیماری منتشر می‌کرد.

محرز ادامه داد: هانتاویروس جدید اگر در موارد خاص از انسان به انسان منتقل شود، می‌تواند کشندگی داشته باشد اما اصلا شرایطی شبیه کووید۱۹ ندارد. انتقال اصلی آن از طریق تماس با موش‌ها و فضولات جوندگان است.

وی با اشاره به وضعیت جوندگان در پایتخت افزود: این موضوع فرصتی است که دوباره به مسئولان شهری یادآوری کنیم مسئله موش‌ها در تهران جدی است. مبارزه با این جوندگان، سم‌پاشی و کنترل آن‌ها وظیفه شهرداری است و باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام شود.