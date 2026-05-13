به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مینو محرز، درباره نگرانی‌های موجود پیرامون حمله دشمن به انستیتو پاستور ایران، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی مدعی بود در این مرکز مواد شیمیایی تولید می‌شود، در حالی که آنجا یکی از مهم‌ترین مراکز علمی، تحقیقاتی و واکسن‌سازی کشور است. حتی بخش‌هایی از مجموعه و محدوده اطراف آن نیز آسیب دید.

وی با اشاره به اهمیت تاریخی و علمی انستیتوپاستور ایران، افزود: مرکز واکسن‌سازی کرج همچنان فعال است و واکسن‌های مختلفی در آن تولید می‌شود اما انستیتو پاستور تهران جایگاه ویژه‌ای دارد. ما در فرهنگستان علوم پزشکی این موضوع را مطرح کردیم و با هماهنگی وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شد که تیم‌هایی برای بازدید، ارزیابی خسارت‌ها و تسریع روند بازسازی اعزام شوند. اکنون مهم‌ترین مسئله، بازسازی سریع و ایمن این مرکز است، زیرا کشور به انستیتو پاستور نیاز حیاتی دارد.

محرز با ابراز ناراحتی از تخریب بخش‌هایی از ساختمان قدیمی انستیتو پاستور، اظهار داشت: وقتی شنیدم برخی بخش‌ها تخریب شده، واقعاً حالم بد شد. آن ساختمان‌ها قدمت تاریخی و علمی دارند و سال‌ها محل فعالیت پژوهشگران کشور بوده‌اند.

وی در ادامه درباره تهدید جنگ‌های بیولوژیک هشدار داد و گفت: تهدید جنگ بیولوژیک کاملاً جدی است. سال‌ها قبل در جلسات پدافند غیرعامل مطرح شده بود که آمریکا ده‌ها آزمایشگاه در اطراف ایران و کشورهای منطقه دارد که می‌توانند روی ویروس‌ها و عوامل بیماری‌زا فعالیت کنند. این تهدید همیشه وجود داشته و همچنان هم وجود دارد.

محرز افزود: تمام منطقه اطراف ما پر از این آزمایشگاه‌هاست و امکان استفاده دشمن از ابزارهای بیولوژیک وجود دارد. البته امیدواریم هیچ‌گاه چنین اتفاقی رخ ندهد، اما این مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

این متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه شناسایی ویروس‌ها تصریح کرد: در گذشته امکانات پیشرفته تشخیص ویروس در کشور محدود بود، اما امروز دانشمندان و نیروهای جوان ایرانی توانسته‌اند ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد کنند. در حال حاضر در کشور امکان کشف سریع ویروس‌ها و توان تولید واکسن وجود دارد و نسبت به قبل تقویت شده است.