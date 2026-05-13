برگزاری آیین بدرقه تیم ملی فوتبال همزمان با اجتماع ملت در میدان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سادات صبح چهارشنبه با اشاره به مأموریتها و رویکردها اظهار کرد: استان تهران با هدف حمایت از تیمهای ورزشی، توسعه فرهنگ ورزش، تقویت همبستگی ملی و افزایش نشاط اجتماعی به فعالیتهای خود ادامه میدهد و تلاش دارد از ظرفیت رویدادهای ورزشی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی بهره لازم را ببرد.
وی با بیان اینکه ورزش صرفاً یک فعالیت رقابتی نیست، بلکه میتواند بستری برای انسجام اجتماعی و نمایش اتحاد ملی باشد، افزود: در همین راستا و در حمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در بازیهای جام جهانی، آیین بدرقه این تیم چهارشنبه شب مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه همزمان با اجتماع ملت غیور ایران در میدان انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران ادامه داد: این مراسم در شرایطی برگزار میشود که مردم ایران اسلامی بیش از ۷۰ شب در میدان حضور داشتهاند و این حضور مستمر، به این آیین ورزشی و ملی معنایی مضاعف خواهد بخشید.
سادات با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم و ایمن چنین برنامههایی، تصریح کرد: برای اجرای این آیین، همه تمهیدات لازم با همکاری عوامل امنیتی، انتظامی و سایر دستاندرکاران تدارک دیده شده تا مراسم در فضایی مناسب، منسجم و بدون خلل برگزار شود.
معاون امنیتی استاندار تهران همچنین با اشاره به نقش رویدادهای ورزشی در تقویت هویت ملی، گفت: از نگاه مسئولین، ورزش یکی از مهمترین ابزارهای تقویت روحیه جمعی، افزایش امید اجتماعی و بازنمایی انسجام ملی است، از همین رو تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، زمینه برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای ورزشی و فرهنگی فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامههای فرهنگی و ورزشی با مشارکت مجموعههای مختلف اجرایی، خاطرنشان کرد: این رویکرد میتواند به افزایش مشارکت مردم و ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه کمک کند.
نظر شما