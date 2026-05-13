به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر، بعد از ظهر چهارشنبه، در بازدید سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ورامین، بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم ارباب رجوع و مقابله قاطع با اخلالگران نظم اقتصادی تأکید کرد.

وی این بازدیدهای میدانی را با هدف ارزیابی عملکرد و ارتباط بی‌واسطه با مردم ارزیابی نمود و تصریح کرد: دستگاه قضائی در جبهه عدالت‌گستری و صیانت از حقوق مردم نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، احتکار کالا و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرده است. وی بر همکاری میان‌دستگاهی برای حفظ نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تأکید کرد.