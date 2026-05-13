بازرس کل قضایی لرستان از بیمارستان هفت تیر دورود بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی بازرس کل قضایی لرستان به همراه یک هیئت بازرسی بهصورت سرزده از بیمارستان هفت تیر و بانک ملی شهرستان دورود بازدید کرد.
در جریان این بازدید، ضمن عرض خداقوت به کادر درمان، بخشهای مختلف بیمارستان (کلینیک تخصصی، اورژانس، آزمایشگاه، بخشهای درمانی، داروخانه، انبار دارویی، انبار تجهیزات پزشکی، آشپزخانه و...) نحوه فعالیت کادر درمان، وضعیت تجهیزات پزشکی، ظرفیتهای بستری و میزان رضایتمندی مراجعهکنندگان موردبررسی قرار گرفت.
بازرس کل قضایی لرستان همچنین با حضور بر بالین بیماران و گفتوگو با کادر درمان، در جریان مسائل و چالشهای موجود از جمله کمبود برخی پزشکان متخصص، تجهیزات پزشکی و ملزومات درمانی قرار گرفت.
در ادامه، مسئولان بیمارستان گزارشی از اقدامات و وضعیت خدمات درمانی این بیمارستان را ارائه کردند.
شایانذکر است، در پایان بر اهمیت افزایش رضایتمندی بیماران، تسهیل فرایند ارائه خدمات، تأمین تجهیزات تخصصی و بهبود زیرساختهای بهداشتی و درمانی تأکید و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع موانع و ارتقای خدمات درمانی به شهروندان شهرستان دورود صادر کرد.
سپس بازرس کل قضایی لرستان بهصورت سرزده از بانک ملی شهرستان دورود بازدید کرد و عملکرد این شعب پیرامون تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات ودیعه مسکن و نحوه صحیح پرداخت و اجرای قوانین بانکی و موانع و مشکلات موجود موردبررسی قرار داد و طی این بازدید درخواست یکی از اربابرجوعهای حاضر در بانک مذکور موردبررسی و مشکل وی مرتفع شد.
سپس بازرس کل قضایی لرستان بهاتفاق هیئت همراه در جلسه شورای اداری شهرستان دورود حضور یافت و در این جلسه بیان کرد: خدمت صادقانه به مردم، بالاترین کار جهادی برای مدیران است و بر برخورد کریمانه با اربابرجوع و مراجعهکنندگان تأکید و تصریح نمود: از مدیران سالم، باصلابت و شهامت در راستای خدمت به مردم حمایت میکند.
