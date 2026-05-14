موزه دفاع مقدس نماد قدرت نرم و فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه شورای هیئت امنای موزه دفاع مقدس و مقاومت استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه شهدای دانشمند هستهای، زنان، کودکان و دانشآموزان که در جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ ترکیبی دشمنان به شهادت رسیدند، اظهار داشت: مجموعههای فعال در حوزه دفاع مقدس و مقاومت صرفاً محل نگهداری اسناد و یادمانها نیستند، بلکه رسالت اصلی آنها انتقال فرهنگ امید، مسئولیتپذیری، انسجام ملی و روحیه مقاومت به نسل جوان است.
استاندار زنجان با اشاره به شرایط جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن علیه ملت ایران، افزود: امروز کشور با حجم گستردهای از هجمههای رسانهای، القای ناامیدی و حمله به باورها و نگرشهای نسل جوان مواجه است؛ در چنین شرایطی روایت صحیح، مستند و اثرگذار از مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی یک ضرورت جدی محسوب میشود.
صادقی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، رسانههای نوین، هنر و فناوریهای روز برای ارتباط مؤثر با نسل جوان تأکید و تصریح کرد: سیاستها و روشهای سالهای گذشته اگرچه مفید بوده، اما کافی نیست و نیازمند بازنگری و استفاده از شیوههای نوین و اثربخش هستیم.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه موزه دفاع مقدس و مقاومت صرفاً یک مجموعه فیزیکی نیست، بلکه نمادی از عشق، ایثار، مقاومت و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، گفت: در شرایط جنگ شناختی و هجمههای گسترده رسانهای دشمن برای القای ناامیدی، روایت صحیح، مستند و اثرگذار از ارزشهای انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس برای نسل جوان یک ضرورت جدی است و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رسانههای روز، پیوندی مؤثر با نسل امروز برقرار کرد.
وی با بیان اینکه این مجموعه ماهیتی فرابخشی دارد، خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید در تکمیل و بهرهبرداری کامل این پروژه مشارکت داشته باشند. در همین راستا برای ۲۱ دستگاه اجرایی وظایف مشخصی تعریف شده است تا با همافزایی و همکاری مشترک، روند اجرای پروژه تسریع شود.
استاندار زنجان همچنین بر تشکیل کارگروههای تخصصی، تصمیمگیریهای مسئلهمحور و پیگیری مستمر پروژهها تأکید کرد و گفت: تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی و فنی از مسائل مهمی است که باید با تعامل و همکاری همه بخشها دنبال شود.
صادقی ابراز امیدواری کرد: با همت و همراهی همه دستگاهها، پروژههای مرتبط تا پایان دولت چهاردهم به سرانجام برسد.
