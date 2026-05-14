به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در ادامه بازدیدهای میدانی خود از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مراکز به دیدار اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان رفت و نخبگان ایرانی خارج از کشور را یک سرمایه عظیم ملی دانست و گفت: دولت بابت مهاجرت نخبگان به خارج از کشور آنان را سرزنش نمی کند ولی اگر این نخبگان قصد بازگشت به کشور را داشته باشند، از آنان حمایت و قدردانی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری، راهبرد جدید کشور است، گفت: خط مقدم جوان پژوهشگر و دانشمند ما جبهه نبرد نظامی نیست بلکه میدان پژوهش و علم و اتاق‌های دانش و فناوری است البته آثار کار پژوهشگران در میدان نبرد با دشمن قابل مشاهده است و راهبرد جدید کشور حکمرانی مبتنی بر علم و فناوری است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز پس از جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: ایران امروز صاحب تنگه هرمز بوده و به هیچ قیمت آن را از دست نمی‌دهد. این تنگه، ملک مطلق مردم ایران است که البته ما مدتی از مزایای این آبراهه بهره نبرده بودیم اما اکنون قصد استفاده از آن را داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بازدید از سازمان فضایی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز یک ابرقدرت است اما منظور ما از ابرقدرت بودن، به معنا و مفهوم کاربرد قدرت در دنیای غرب و استعمار نیست بلکه به این معنی است که ما قصد داریم با علم و فناوری به انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیت خدمت کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: راهبرد دشمنان درباره ایران همواره اشتباه بوده است. آنان می‌گویند اطلاعی نداریم در ایران چه کسی مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. من پاسخ دشمن را می‌دهم که در ایران مردم همه کاره هستند. مردمی که حدود هشتاد شب در خیابان حاضر بوده و از کشور و نظام دفاع می‌کنند. دشمن رهبر عالیقدر ما را شهید کرد اما به برکت خون رهبر شهید، مردم منسجم‌تر شده و از کشور، دفاع و نقشه و توطئه‌های دشمن را خنثی کردند.

عارف با اشاره به حملات وحشتیانه دشمن به زیرساخت‌های کشور، بیان کرد: راهبرد دشمن آسیب رساندن به زیرساخت‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی بود چون دشمنان با علم و دانش ایران مشکل دارند. در مقابل راهبرد ما هم نه تنها بازسازی این مراکز و زیرساخت‌ها بلکه بهسازی و نوسازی آنها با استفاده از علم و فناوری روز دنیا است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر همدلی و انسجام میان خیابان، میدان و دولت، گفت: هر سه جبهه با تقسیم کار، انجام وظایف متعددی بر عهده دارند و هیچ اختلافی میان این سه وجود ندارد و خیابان، میدان و دولت بیشتر از هر زمان دیگری متحد و منسجم هستند