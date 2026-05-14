به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با تأکید بر اهمیت انضباط مالی در حوزه سلامت، گفت: در شرایط فعلی کشور، تغییر رفتارهای مدیریتی به‌ ویژه در حوزه مدیریت منابع و مصارف، یک ضرورت جدی است و تمامی منابع موجود باید با دقت، اولویت‌بندی و مدیریت صحیح هزینه شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی موجود در نظام سلامت، افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان حوزه بهداشت و درمان، تأخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر است که این موضوع بر روند تأمین منابع مالی تأثیرگذار است.

موهبتی، تکریم نیروی انسانی را یکی از الزامات اساسی نظام سلامت دانست و گفت: در کنار تلاش برای تأمین حداقل‌های معیشتی کارکنان، توجه به شأن، کرامت و تکریم نیروی انسانی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.