به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست حوزه‌های برگزاری مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در شهر تهران اعلام شد و حافظان قرآن براساس میزان محفوظات و ترتیب حروف الفبا فردا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۸ صبح همزمان با سراسر کشور در حوزه‌های مشخص‌ شده حضور خواهند یافت.

براساس برنامه اعلام‌شده، آزمون حافظان خانم و آقا در پنج حوزه مجزا برگزار می‌شود. حوزه نخست ویژه حافظان خانم ۳۰ جزء با نام خانوادگی از حرف «الف» تا پایان حرف «س» در دبیرستان شهید مطهری واقع در خیابان شریعتی، انتهای خیابان معلم، خیابان امجدی‌منش برگزار خواهد شد.

حوزه دوم به حافظان خانم ۳۰ جزء با نام خانوادگی از حرف «ش» تا «ی» اختصاص دارد که در دبیرستان دخترانه فرهنگ واقع در خیابان شریعتی، خیابان قدوسی، خیابان امجدی‌منش پذیرش می‌شوند.

حافظان خانم ۱۰ جزء در هنرستان دخترانه شهید آیت‌الله رئیسی واقع در میدان سبلان، ابتدای خیابان شهید قدوسی، روبه‌روی پادگان ارتش آزمون خواهند داد. همچنین حوزه آزمون حافظان خانم ۲۰ جزء در اداره کل راهبری زیست‌بوم شهر تهران واقع در خیابان مطهری، خیابان علی‌اکبری، مجموعه چهلسرا، ورودی ۱۶ تعیین شده است.

حوزه ویژه حافظان آقا در رشته‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء نیز در هنرستان آزادی فلسطین واقع در میدان امام حسین (ع)، خیابان دماوند، روبه‌روی خیابان اقبال، ایستگاه متروی منتظری برگزار خواهد شد.