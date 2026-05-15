به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه جمعه در تجمع مردم بجنورد در میدان شهید اظهار کرد: از این پس راهپیمایی علیه استکبار جهانی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین اجتماعات مردمی در روزهای فرد هر هفته در میدان شهید بجنورد برگزار می‌شود.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر استمرار حضور مردمی در صحنه بیان کرد: مردم خراسان شمالی همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت پیشگام بوده‌اند و این اجتماعات نیز جلوه‌ای از وحدت و انسجام مردم است.