  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

نوری: راهپیمایی بیعت با رهبر انقلاب در بجنورد تداوم می‌یابد

نوری: راهپیمایی بیعت با رهبر انقلاب در بجنورد تداوم می‌یابد

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: راهپیمایی علیه استکبار جهانی در روزهای زوج و اجتماعات مردمی در روزهای فرد هفته در میدان شهید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه جمعه در تجمع مردم بجنورد در میدان شهید اظهار کرد: از این پس راهپیمایی علیه استکبار جهانی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین اجتماعات مردمی در روزهای فرد هر هفته در میدان شهید بجنورد برگزار می‌شود.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر استمرار حضور مردمی در صحنه بیان کرد: مردم خراسان شمالی همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت پیشگام بوده‌اند و این اجتماعات نیز جلوه‌ای از وحدت و انسجام مردم است.

کد مطلب 6830911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها