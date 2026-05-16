فرزندآوری نردبان رسیدن به ایران قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، سید رضا رئیس کرمی، در پیامی به مناسبت هفته ملی جمعیت، عنوان داشت: در آستانه هفته ملی جمعیت، فرصتی مغتنم فرارسیده تا بر اهمیت پایداری جمعیت به عنوان ستون فقرات تمدن نوین اسلامی-ایرانی تأمل کنیم.

پایداری جمعیتی نه صرفاً یک الزام آماری، بلکه ضرورتی استراتژیک است که از پیوند ناگسستنی ازدواج و خانواده پایدار، عدالت اقتصادی و رفاه خانواده، مشارکت اجتماعی و...، نشأت می‌گیرد. خانواده پایدار، به مثابه هسته اولیه جامعه، بستری برای تربیت نسلی تاب‌آور فراهم می‌آورد که در برابر تلاطمات اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به اصول عدالت‌محور، مقاومت نشان دهد.

آموزه های اسلام تشکیل خانواده و فرزند آوری را نه تنها عامل مشکلات معیشتی نمی داند، بلکه رونق معیشتی پس از ازدواج و صاحب فرزند شدن را به واسطه تلاش و برکت همراه آن تضمین کرده است.

انسان موجودی اجتماعی و دارای عاطفه است و از ابتدای خلقت در بستر خانواده قرار داشته و پرورش می یابد. والد بودن و داشتن فرزند بخشی از خلقت و طبیعت زنان و مردان و موافق فطرت آنان است.

ایران امروز، نیازمند نسلی مقتدر، متعهد و با نشاط است. هر کودک امروز، سازنده تمدن بزرگ فردا است و هر نفس تازه‌ای که در خانواده‌های ایرانی جاری می‌شود، نردبانی است برای رسیدن به ایران قوی و جوان.

باشد که با همت جمعی، ایران اسلامی را به الگویی جهانی از پایداری جمعیت و اتحاد و انسجام ملی بدل سازیم.