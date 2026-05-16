برگزیدگان سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک در کاشان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب هیئت داوران شامل الهام دارابی، الهه تاجیک و منوچهر اکبرلو برگزیدگان سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک کاشان در سه بخش کودکان، نوجوانان و بزرگسالان معرفی شدند.

بنا بر این گزارش در بخش کودکان ضمن تقدیر از محیا مرادی از کاشان به ترتیب محمدکیان دامغانی از کاشان، حسنا جوادی پور از محلات و زهرا قربانعلی زاده از کاشان حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در بخش نوجوانان سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک کاشان نیز ضمن تقدیر از یگانه جوانمرد از اصفهان، دینا شیری زاده از کرج، فاطمه موسوی از خراسان رضوی و آرشیدا عبدلی از سیرجان حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در بخش بزرگسالان این جشنواره به پاس سالها حضور مستمر دو پیشکسوت هنر نقالی، مسعود شاهنگی و فرهنگ شعبانی و تقدیر از آنها فاطمه زارعی از رشت، بهزاد عسگری از همدان و علیرضا متقی از خمین حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

شایان ذکر است با معرفی زینب افسری از سیستان و بلوچستان در بخش مفاخر سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک کاشان به عنوان نفر برگزیده علاوه بر تقدیر از این هنرمند نقال، از سوی انجمن مفاخر کاشان نیز مورد تبجیل و تقدیر قرار گرفت.