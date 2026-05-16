کاهش ۴۸ درصدی تقاضای پروانه کسب‌

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، اقتصاد کشور چه در بخش خرد و چه در حوزه کلان با تحولات قابل توجهی همراه شد.
اصناف به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی و بازیگر اصلی نظام عرضه و توزیع کالا و خدمات در کشور بیش از سایر بخشهای اقتصادی در معرض تبعات ناشی از بروز جنگ قرار گرفت. کاهش چشمگیر پروانههای کسب را باید یکی از آنها است.
براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران، قطع شدن اینترنت بینالملل و افت عملکرد سامانه جهت ارائه خدمات، امکان تمدید و صدور پروانهی کسب با مشکلاتی مواجه شد از اینرو آمار به دست آمده، طبیعتا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته است با این وجود و به منظور تسهیل در روند فعالیت کسبوکارها، پروانههای منقضی شده تا پایان خردادماه به صورت خودکار تمدید شده است.
بر اساس آمار پروانههای کسب به دست آمده از سامانه ایرانیان اصناف، از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تعداد درخواست صدور پروانه کسب با بیش از ۴۸ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ۶۳ هزار و ۴۳۰ پروانه به ۳۲ هزار و ۸۵۶ پروانه کاهش یافته است.در بازه زمانی مذکور(۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵) همچنین، ۲۵ هزار و ۷۳۶ پروانه کسب صادر شده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل ۵۱ درصد کاهش داشته است.
در بخش تمدید پروانههای کسب نیز، طبق آمار موجود، تعداد درخواستهای تمدید از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل ۳۷.۵ درصد کاهش داشته است. در واقع صاحبان کسبوکارها در مدت مذکور حدود ۳۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته پروانه های کسب خود را تمدید کردهاند.
تغییر پروانه کسب نیز از جمله موارد قابل ملاحظه در آمار ارائه شده از سوی سامانه ایرانیان اصناف است؛ بر این اساس تعداد درخواستهای ارائه شده برای تغییر پروانه کسب، حدود ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
آمار پروانههای کسب صادر شده بر اساس رسته شغلی از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۵
بر اساس آمار به دست آمده از پروانههای کسب صادر شده بر اساس رسته شغلی در بازه زمانی مذکور، رسته شغلی خردهفروشی خواربار(خواروبارفروش) بیشتری پروانه کسب را دریافت کردهاند.
نمودار نوع درخواست پروانه کسب از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۵
نمودار دموگرافیک نوع درخواست در بازه زمانی مذکور نیز نشان میدهد درخواست صدور و تمدید پروانه کسب بیشترین نوع درخواست در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ بوده است.
آمارهای استخراج شده از سامانه ایرانیان اصناف گویای آن است که یکی از پیامدهای مهم اقتصادی جنگ، تضعیف کسبوکارها و به تبع آن عدم تمایل به راهاندازی کسبوکار جدید بوده است.
