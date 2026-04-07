اعلام جزئیات تمدید تکالیف مالیاتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طاها علوی روز سه‌شنبه از تمدید گسترده مهلت‌های قانونی مالیاتی به‌دلیل شرایط خاص کشور و آثار جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، گفت: این اقدامات با هدف تسهیل انجام تکالیف قانونی، افزایش دقت در ثبت و ارسال اطلاعات و جلوگیری از ایجاد وقفه در بهره‌مندی از مزایای قانونی انجام شده است. بر اساس اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی دوره زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ در سامانه مؤدیان تمدید شده تا مؤدیان فرصت کافی برای استفاده از اعتبار مالیاتی و تکمیل تکالیف خود داشته باشند.

علوی در تشریح جزئیات این تمدیدها اعلام کرد:

١. امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ در کارپوشه مؤدیان (اعم از تراکنش‌های نقدی و تضامینی) برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شد.

٢.مهلت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور ۱ تا ۲۹ اسفند، تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد.

٣.مهلت ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت، تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافت.

‌۴. مهلت بارگذاری اطلاعات دفاتر الکترونیکی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ که قبلاً تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ بود تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سرپرست امور مالیاتی استان همچنین از تمدید مهلت اعتراض به انواع اوراق مالیاتی شامل برگ تشخیص، برگ مطالبه و آرای هیأت‌های حل اختلاف خبر داد و گفت: تمامی اعتراضاتی که موعد آن‌ها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد بوده، تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ قابل ثبت و پیگیری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که بر اساس مصوبات اخیر، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، که تاریخ انقضای آن در فاصله ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ قرار داشت، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سرپرست اداره‌کل هم چنین افزود: مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵‌ تمدید گردید.

علوی تأکید کرد: این مجموعه تصمیمات با هدف پشتیبانی از مؤدیان، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و افزایش دقت و کارآمدی در فرآیندهای رسیدگی مالیاتی اتخاذ شده است.