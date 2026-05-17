تخریب سرمایه اجتماعی هدف اصلی دشمن در جنگ ترکیبی است

خبرگزاری مهر _ گروه استانها: در آستانه هفته روابط‌عمومی و ارتباطات، استاندار البرز در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر با ترسیم وضعیت جنگی حاکم بر عرصه رسانه، از پوست‌اندازی ساختار اطلاع‌رسانی دولت خبر داد. مجتبی عبداللهی با تمجید از عملکرد روابط‌عمومی‌های این استان در «جنگ شناختی»، آن‌ها را دیده‌بانان خط مقدم مقابله با ناامیدسازی اجتماعی خواند و بر گذار به نسل فناورانه این حوزه با ابزارهای هوش مصنوعی تأکید کرد.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار مهر خبرنگار مهر با مجتبی عبداللهی، استاندار البرز را می‌خوانید که در آن از جنگ شناختی، روابط‌عمومی فناورانه و امیدآفرینی می‌گوید.

جناب استاندار، با توجه به فرارسیدن هفته روابط‌عمومی، ارزیابی شما از جایگاه این حوزه در ساختار کنونی دولت و به‌ویژه در استان البرز چیست؟

استاندار البرز: ما امروز در میانه یک جنگ ترکیبی و شناختی تمام‌عیار قرار داریم؛ جنگی که در آن، ناامیدسازی مردم و تخریب سرمایه اجتماعی، هدف اصلی دشمن است. در چنین شرایطی، روابط‌عمومی‌ها دیگر تنها سخنگوی دستگاه‌ها نیستند، بلکه به دیده‌بانان بیدار نظام و سنگر دفاعی دولت تبدیل شده‌اند. وظیفه آن‌ها فراتر از اطلاع‌رسانی روتین است و باید به پیشران جهاد تبیین بدل شوند. این شبکه، خط‌شکنان اصلی جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شوند.

اشاره کردید به جنگ شناختی؛ در مقاطع حساس اخیر مانند التهابات رسانه‌ای که از آن به «جنگ رمضان» یاد می‌شود، عملکرد روابط‌عمومی‌های استان را چگونه دیدید؟

استاندار البرز: در ایام جنگ رمضان که به تعبیری می‌توان آن را جبهه جنگ تحمیلی سوم در حوزه رسانه و باورها نامید، روابط‌عمومی‌های استان البرز واقعاً خوش درخشیدند. در آن شرایط پرفشار، همگرایی و روایتگری دقیق همکاران ما، دوشادوش مدیریت میدانی، توانست غبار ابهامات را کنار بزند و واقعیت خدمت صادقانه را به متن افکار عمومی بیاورد. این نقش‌آفرینی مؤثر، مانع از تحریف حقایق شد.

شما از گذار به «روابط‌عمومی فناورانه» سخن گفته‌اید. سازوکار این تحول در دولت چهاردهم چگونه تعریف می‌شود؟

استاندار البرز: ما به دنبال گذار از روابط‌عمومی‌های سنتی به عصر روابط‌عمومی‌های فناورانه هستیم. امروز بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها و پایش دقیق فضای مجازی برای شنیدن صدای بی‌واسطه‌ی مردم، یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت عصر حاضر است. روابط‌عمومی تراز دولت چهاردهم، باید مانند یک رادار شناسایی عمل کند؛ یعنی پیش از آنکه چالش‌ها به بحران تبدیل شوند، مطالبات محلات را رصد و برای گره‌گشایی به مدیران منتقل کند.

کلیدواژه اصلی این روزها «امیدآفرینی» است. عملیاتی‌سازی این شعار در بطن جامعه چگونه با کار روابط‌عمومی‌ها گره می‌خورد؟

استاندار البرز: امیدآفرینی در بطن جامعه، پروژه‌ای عملیاتی است، نه صرفاً شعاری. مردم ما تشنه‌ حقیقت و کارهای واقعی هستند. به طور مثال، وقتی در ۶۷ محله کم‌برخوردار استان، خدمات بی‌واسطه به دست مردم می‌رسد، این یک دستاورد عینی است. حال اگر روابط‌عمومی‌ها بتوانند روایت هنرمندانه‌ای از این خدمات داشته باشند، این روایتگری به امید تبدیل می‌شود. آن‌ها باید پل ارتباطی بین عمل مدیران و دل مردم باشند.

و انتظار نهایی شما از فعالان این عرصه برای آینده استان البرز چیست؟

استاندار البرز: از فعالان این حوزه در استان انتظار دارم با سه ویژگیِ سرعت، صراحت و خلاقیت، پرچم‌دار گفتمان خدمت باشند. باید با ابزارهای نوین و زبان روز، دستاوردهای نظام را روایت کنند تا البرز همچنان به عنوان الگوی موفق مدیریت جهادی و مردمی در سطح کشور بدرخشد.