به گزارش خبرنگار مهر، سیدشروین اسبقیان در پایان مجمع امروز یکشنبه فدراسیون ورزش های آبی در جمع خبرنگاران به برگزاری نشست مسئولان فدراسیون فوتبال با فیفا و اتفاقات آن اشاره کرد و گفت: جام جهانی برای ما بسیار اهمیت دارد و ما هم پیگیری های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر این که آیا مسئولان وزارت ورزش و یا شخص وزیر ورزش برنامه ای برای سفر به آمریکا و حضور در جام جهانی دارند گفت: تا این لحظه که هیچ برنامه ای در این زمینه وجود ندارد و آقای وزیر هم برنامه ای برای این کار ندارند.

اسبقیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر این که آیا با توجه به ثبت نام نامزدها برای چند فدراسیون، تا قبل از بازی های آسیایی انتخابات دیگری خواهیم داشت گفت: دو فدراسیون که برای ما مهم هستند و به آنها امید داریم که یکی بسکتبال است و یکی هم تیروکمان که باید تعیین تکلیف می شدند. براساس قوانین و مقررات رئیس مجمع یا دوسوم اعضا می توانند درخواست مجمع فوق العاده کنند.

وی ادامه داد: با این شرایط ما در وزارت ورزش بررسی و تدبیر کردیم و نقطه نظرات وزیر را هم در نظر گرفتیم. با احتمال این که این فدراسیون ها به سرپرستی بروند و احیانا آسیب ببینند ما این هفته دو مجمع فوق العاده خواهیم داشت به صورت آنلاین که برای تعیین سرپرست تصمیم خواهیم گرفت. اعضای مجمع نظر خواهند داد که سرپرست بگذاریم یا نه. این تصمیم را اعضای مجمع خواهند گرفت.

اسبقیان در مورد این که آیا داوری و شعبانی بهار به عنوان سرپرست به کارشان ادامه خواهند داد گفت: در این مورد اعضای مجمع تصمیم خواهند گرفت. بعد از بازی های آسیایی تعیین تکلیف خواهیم کرد. هدف ما این است که این فدراسیون ها آسیب نخورند.

وی ادامه داد: ما انتخابات چهار فدراسیون را انجام دادیم و امروز هم آخرین انتخابات فصل بهار را برگزار کردیم. نظارت بر عملکرد فدراسیون ها جزو وظایف ذاتی ماست و براساس دستوراتی که آقای دنیامالی دادند ما در چند مورد انتظاراتمام را به فدراسیون ها اعلام کرده ایم.

اسبقیان در مورد عملکرد فدراسیون ورزش های آبی نیز گفت: در بخش واترپلو عملکرد این فدراسیون قابل قبول است اما باید در بخش های دیگر تلاش بیشتری صورت بگیرد و از هوش مصنوعی هم بهره گرفته شود.