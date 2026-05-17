به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده امروز صبح یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم بزرگداشت سوم خرداد و آیین رونمایی از لوح ثبتی «معجزه الهی دشت مهیار» که با حضور جمعی از مسئولان استانی، فعالان فرهنگی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: ثبت این رخداد در فهرست میراث معنوی کشور گامی مهم در مسیر حفظ و انتقال بخشی از تاریخ مقاومت مردم ایران به نسل‌های آینده است.

وی با بیان اینکه دشت مهیار از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی برخوردار است، افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ملی و فرهنگی در این منطقه می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت را فراهم کند و در آینده دشت مهیار را به یکی از محورهای مهم گردشگری مقاومت در کشور تبدیل سازد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در شکل‌گیری امنیت و اقتدار امروز کشور گفت: آرامش و ثباتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم حاصل فداکاری شهدا و ایثارگرانی است که برای دفاع از ارزش‌های انسانی، دین و سرزمین خود از جانشان گذشتند و وظیفه ماست که این فرهنگ و روایت‌ها را به درستی برای نسل‌های آینده تبیین کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های دفاع مقدس مردم ایران با روحیه‌ای کم‌نظیر در صحنه حضور یافتند و همین همبستگی و ایستادگی سبب شد کشور با وجود فشارها و تهدیدهای مختلف مسیر استقلال و عزت خود را ادامه دهد. این دلبستگی مردم به سرزمین و هویت فرهنگی‌شان ریشه در پیشینه تاریخی و تمدنی چند هزار ساله ایران دارد.

کرم‌زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در طول تاریخ تصریح کرد: بسیاری از آثار و بناهای تاریخی ایران در طول قرن‌ها و حتی در دوره‌های جنگ و تهاجم از آسیب جدی مصون مانده‌اند، اما در برخی مقاطع شاهد اقدامات غیرانسانی و تخریب‌های هدفمند بوده‌ایم که لازم است این واقعیت‌ها برای افکار عمومی جهان نیز تبیین شود.

وی در ادامه با اشاره به رخداد دشت مهیار گفت: آنچه در این منطقه رخ داد از سوی بسیاری از شاهدان و راویان به عنوان یک «معجزه الهی» توصیف شده است؛ چرا که دشمن با تجهیزات گسترده و پشتیبانی سنگین وارد میدان شد و حتی بنا بر برخی گزارش‌ها ده‌ها فروند هواپیما برای پشتیبانی عملیات به کار گرفته شده بود، اما در نهایت این عملیات با شکست مواجه شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: پس از ناکامی این عملیات، تعدادی از فرماندهان و مسئولان ارشد اطلاعاتی و امنیتی دشمن از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند که نشان‌دهنده ابعاد شکست این طرح در برابر مقاومت نیروهای مدافع کشور بود.

وی با تأکید بر اینکه چنین رخدادهایی بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران به شمار می‌آید، خاطرنشان کرد: ثبت «معجزه الهی دشت مهیار» در فهرست میراث معنوی کشور علاوه بر حفظ این روایت تاریخی، می‌تواند زمینه معرفی بهتر آن را در سطح ملی فراهم کند.

کرم‌زاده در پایان گفت: توسعه گردشگری موضوعی از جمله گردشگری مقاومت می‌تواند نقش مهمی در معرفی تاریخ معاصر کشور ایفا کند و دشت مهیار نیز با توجه به پیشینه و رویدادهای تاریخی خود ظرفیت آن را دارد که به یکی از نقاط مهم این نوع گردشگری در استان اصفهان تبدیل شود.