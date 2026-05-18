همکاران روابط‌ عمومی در متن میدان روایت جنگ حضور داشتند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ، در گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: کشور روزهای دشواری را در سال گذشته پشت سر گذاشته است؛ ایامی که میهن درگیر دفاعی همه‌جانبه بود. در آن شرایط، دولت تنها با یک مسئله مواجه نبود، بلکه باید همزمان از زیرساخت‌های کشور صیانت می‌کرد و جریان انرژی را پایدار نگه می‌داشت.



دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: مدیریت نظام سلامت، فعال نگاه داشتن زنجیره لجستیک و حمل‌ونقل و جلوگیری از اختلال در معیشت و کالاهای اساسی مردم از دیگر اقدامات ضروری بود.



دبیر شورای اطلاع رسانی دولت بیان کرد: دولت همچنین با گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید، هنرمندان و ورزشکاران به گفتگو می‌نشست و به مشکلات آنان رسیدگی می‌کرد. این تلاش گسترده، فراتر از یک عملیات اجرایی و در واقع تجربه‌ای ملی از همبستگی، مدیریت و ایستادگی بود.



وی بیان کرد: همکاران روابط‌ عمومی در متن میدان حضور داشتند و وظیفه انتقال آرامش و اعتماد به جامعه، ارائه روایت دقیق از واقعیت‌ها و انعکاس دغدغه‌های مردم به مدیران را بر عهده داشتند.



در حال تکمیل