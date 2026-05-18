به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سلامی در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهید امیرعبدالهیان اظهار کرد: پرواز اردیبهشت عروج کاروانی از مردان بزرگی از یک ملت بود. شهید امیرعبدالهیان دیپلماتی بود که پشت میز سیاست قامتی به بلندای میدان داشت؛ وزیری که در عرصه بین‌الملل نه با زبان انفعال، بلکه با زبان اقتدار سخن می‌گفت.

دختر سردار شهید حسین سلامی ادامه داد: او شخصیتی کامل‌الاطراف بود و الگویی برای همه آنانی که می‌خواهند روزی سکان سیاست خارجی کشور را در دست بگیرند.

وی افزود: شهید امیرعبدالهیان نماد مقاومت در دستگاه دیپلماسی بود و او نمی‌گذاشت تحریم‌های ظالمانه ایران را در محاصره بگیرد و دشمن تصویری از کشوری منزوی بر سیمای ایران تحمیل کند. او با درایت و ابتکار و تحرک شبانه‌روزی، راه‌های بسته را می‌گشود. از همسایگان تا قدرت‌های نوظهور، از میدان مقاومت تا مجامع بین‌المللی، برای ایران اسلامی میدان عمل می‌ساخت.

ریحانه سلامی بیان کرد: او دیپلماسی را از مقاومت جدا نمی‌دید، زیرا می‌دانست دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت به التماس بدل می‌شود. شهید حسین سلامی درباره شهید امیرعبدالهیان گفت که او زبان دیپلماسی مقاومت و متعارف را توأمان با هم می‌دانست.

وی ادامه داد: شهید امیرعبداللهیان دیپلماتی بود که چنان در دفاع از مقاومت ظاهر می‌شد که گویا وزیر خارجه همه مظلومان منطقه است.

دختر شهید سلامی گفت: رابطه شهید سلامی و شهید امیرعبدالهیان رابطه دو مسئول نبود، بلکه رابطه دو رفیق هم‌جبهه بود که برای ایران بی‌وقفه می‌اندیشیدند و می‌جنگیدند. بسیاری از اوقات تماس‌های این دو شهید از محدوده ساعات اداری هم فراتر می‌رفت؛ یعنی بسیاری از شب‌ها، به خصوص در آستانه مأموریت‌های شهید امیرعبدالهیان و تصمیمات وعده صادق، گفتگوی این دو بزرگوار تا بامداد ادامه می‌یافت؛ زیرا سرنوشت ایران تعطیلی نمی‌شناخت و مسئولیت را با ساعت دیواری تنظیم نمی‌کردند.

وی افزود: اوج این همنفسی در حماسه وعده صادق آشکار شد؛ عملیاتی که فقط پرتاب موشک نبود، بلکه اعلام تولد فصل تازه‌ای در قدرت جمهوری اسلامی ایران بود. در آن روزها، دشمنان هشدار می‌دادند و تهدید می‌کردند که پاسخ ندهید، اما شهید سلامی، شهید رئیسی و شهید امیرعبدالهیان قاطعانه ایستادند و از کیان ملت ایران دفاع کردند. این روایت را خود شهید سلامی در اولین سالگرد بازگو کردند.

وی خاطرنشان کرد: باید به جهان تفهیم می‌شد که ایران اسلامی در برابر دفاع تهاجمی ایستاده است. باید منطق پاسخ ایران اسلامی پیش از صاعقه موشک‌ها تثبیت می‌شد. او در همنفسی با شهید سلامی ثابت کرد ایران مؤمن اگر تصمیم بگیرد نه با تحریم متوقف می‌شود و نه با تهدید می‌ترسد و نه با فشار از آرمان‌هایش عقب‌نشینی می‌کند.

دختر سردار شهید حسین سلامی گفت: شهید امیرعبدالهیان ثابت کرد که یک دیپلمات می‌تواند برای دشمن هراس‌آفرین باشد، همان‌طور که یک فرمانده در میدان نبرد هراس‌آفرین است. نام او به‌عنوان مردی که دیپلماسی را با شجاعت آراسته است، در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.