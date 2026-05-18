انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) اعلام کرد: در بازه زمانی تا ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه عملیات انهدام مهمات جنگ رمضان توسط رزمندگان سپاه استان قم اجرا میشود.



بنابراین صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی بوده و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.