آبادانی ها پیروز اولین بازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاه های غرب آسیا از امروز (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت) با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم ‌و با نام شهدای میناب به میزبانی کرج آغاز شد.

در روز نخست این رقابت ها دو تیم همنام نفت به مصاف هم رفتند که طی آن نفت آبادان با نتیجه ۹۴ بر ۸۵ برابر نفت زاگرس جنوبی جهرم پیروز شد.

رقابت های سه گانه انتخابی باشگاه های غرب آسیا روز چهارشنبه با یک دیدار پیگیری می شود.

برنامه دیدارهای گروهی به این شرح است:

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

*نفت آبادان - استقلال تهران

جمعه اول خرداد

*استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی جهرم

شنبه ۲ خرداد

*نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم

یکشنبه ۳ خرداد

*استقلال تهران - نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

*نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران