استقلال - نفت؛ جدالی برای تعیین نماینده اول بسکتبال ایران در غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا در حالی با برگزاری ۵ دیدار به پایان رسید که دیدار برگشت دو تیم استقلال و نفت زاگرس جنوبی جهرم برگزار نمی شود. قرار بود این دیدار عصر امروز (دوشنبه ۴ خرداد) برگزار شود اما با انصراف نماینده جهرم که هر ۳ دیدار گذشته خود را به نفت آبادان (۲ بازی) و استقلال (یک بازی) واگذار کرده بود، این بازی برگزار نمی شود.

بدین ترتیب مرحله گروهی رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاه های غرب آسیا با برگزاری ۵ دیدار به پایان رسید. در پایان این مرحله از مسابقات استقلال بدون باخت در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و تیم نفت آبادان هم با ۲ برد و ۲ باخت در رده دوم ایستاد. نفت زاگرس جنوبی جهرم هم بدون برد در رده سوم ایستاد.

نماینده زاگرس با این جایگاه به کار خود پایان داد و دو تیم استقلال و نفت آبادان به عنوان تیم های اول و دوم سهمیه حضور در فصل جدید رقابت های باشگاه های غرب آسیا را صاحب شدند.

البته به منظور تعیین تیم اول بسکتبال ایران در این رقابت ها، مرحله دوم انتخابی باشگاه های غرب آسیا با حضور این دو تیم پیگیری خواهد شد. در این مرحله، استقلال و نفت طی دو دیدار به مصاف هم می روند. تیمی که برنده هر دو بازی شود، به عنوان تیم اول معرفی خواهد شد و در صورتیکه در هر بازی، یک تیم برنده شود، تفاضل گل میان آن‌ها تعیین کننده تیم اول می‌شود.

برنامه دو دیدار مرحله دوم انتخابی باشگاه های غرب آسیا به این شرح است:

سه شنبه ٥ خرداد

*استقلال تهران - نفت آبادان

پنجشنبه ٧ خرداد

* نفت آبادان - استقلال تهران

این دیدارها همانند دیدارهای گروهی در سالن نشاط مجموعه انقلاب کرج برگزار می شوند.