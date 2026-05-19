۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

رسیدگی به ۴۷۱ پرونده تخلف صنفی در استان ایلام طی چندماه گذشته

ایلام- معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت ایلام از رسیدگی به ۴۷۱ پرونده تخلف صنفی در استان طی چندماه گذشته خبر داد.

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و حساس اظهار کرد: از زمان آغاز جنگ تحمیلی و مشخصاً جنگ رمضان، بالغ بر ۴۷۱ پرونده تخلفی با مجموع ارزش ۲۰ میلیارد تومان در این سازمان تشکیل شده است.

وی با تأکید بر جدیت در پیگیری این پرونده‌ها افزود: اکثریت قاطع این پرونده‌ها پس از رسیدگی، منجر به صدور رأی قطعی شده‌اند که این امر نشان‌دهنده عزم راسخ دستگاه نظارتی برای شفاف‌سازی و برخورد با تخلفات است.

کاکاخانی در ادامه سخنان خود بر اهمیت مشارکت مردمی در شناسایی و گزارش تخلفات تأکید کرد و از شهروندان خواست تا برای ثبت شکایات و اطلاع‌رسانی موارد تخلف، با سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تماس حاصل کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این دو سامانه به عنوان کانال‌های اصلی ارتباطی برای دریافت گزارش‌های مردمی و تسریع در پیگیری تخلفات عمل می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد که سازمان صمت با نظارت مستمر بر بازار و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، در راستای حفظ حقوق شهروندان و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی گام برمی‌دارد.

کاکاخانی در پایان اطمینان داد:تمامی گزارش‌های مردمی با دقت بررسی شده و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان صورت خواهد گرفت.

