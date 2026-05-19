رسیدگی به ۴۷۱ پرونده تخلف صنفی در استان ایلام طی چندماه گذشته

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت رسیدگی به پروندههای قدیمی و حساس اظهار کرد: از زمان آغاز جنگ تحمیلی و مشخصاً جنگ رمضان، بالغ بر ۴۷۱ پرونده تخلفی با مجموع ارزش ۲۰ میلیارد تومان در این سازمان تشکیل شده است.
وی با تأکید بر جدیت در پیگیری این پروندهها افزود: اکثریت قاطع این پروندهها پس از رسیدگی، منجر به صدور رأی قطعی شدهاند که این امر نشاندهنده عزم راسخ دستگاه نظارتی برای شفافسازی و برخورد با تخلفات است.
کاکاخانی در ادامه سخنان خود بر اهمیت مشارکت مردمی در شناسایی و گزارش تخلفات تأکید کرد و از شهروندان خواست تا برای ثبت شکایات و اطلاعرسانی موارد تخلف، با سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تماس حاصل کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: این دو سامانه به عنوان کانالهای اصلی ارتباطی برای دریافت گزارشهای مردمی و تسریع در پیگیری تخلفات عمل میکنند.
وی همچنین تصریح کرد که سازمان صمت با نظارت مستمر بر بازار و استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی، در راستای حفظ حقوق شهروندان و شفافسازی فرآیندهای اقتصادی گام برمیدارد.
کاکاخانی در پایان اطمینان داد:تمامی گزارشهای مردمی با دقت بررسی شده و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان صورت خواهد گرفت.
نظر شما