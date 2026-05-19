هدف گذاری آموزش ٢ میلیون شهروند تهرانی در قرارگاه پدافند غیر عامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این نشست که از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار شد، برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد اعضای «دوام» از ۶۲ هزار نفر به به ۱۰۰ هزار نفر، آموزش به شهروندان از یک میلیون و ۲۰۰ هزار، به ۲ میلیون نفر، تجهیز محلات به کمدهای دوام و توسعه فرهنگ تهیه «کوله زندگی» در میان شهروندان، به عنوان مهم‌ترین محورهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه بر ضرورت گسترش فعالیت‌های مردمی و تیم‌سازی در مساجد، مدارس و مجتمع‌های مسکونی تأکید کرد و نقش مشارکت اجتماعی را در ارتقای تاب‌آوری شهری حائز اهمیت دانست.

بر اساس این گزارش، در دوره کنونی مدیریت شهری تعداد اعضای دوام از ۱۴ هزار نفر به بیش از ۶۱ هزار نفر افزایش یافته و اکنون ۶ رسته تخصصی شامل حامی، مربی، پدافند، میرآب، عملیاتی و HSE در این شبکه مردمی فعال هستند.