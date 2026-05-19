به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، با تأکید بر ضرورت مدیریت منطقی دارو و بهینه‌سازی مصرف در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: با وجود آماده بودن زیرساخت‌های امضای الکترونیک از سوی سازمان نظام پزشکی، تعلل در اجرای این طرح موجب هدررفت منابع در نظام سلامت شده و باید از سوی دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی فرآیندهای نظارتی در نظام سلامت اظهار کرد: مدیریت منطقی دارو و بهینه‌سازی مصرف در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، یک ضرورت جدی است و در این میان ساماندهی فضای مجازی در حوزه سلامت از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس زاده با تأکید بر اهمیت اجرای امضای الکترونیک نسخه‌ها افزود: یکی از الزامات اساسی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از تخلفات احتمالی و مدیریت بهتر منابع در نظام سلامت، استقرار کامل سازوکار امضای الکترونیک و اصالت‌سنجی نسخه‌ها است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، طراحی و اجرای زیرساخت‌های امضای الکترونیک و اصالت‌سنجی نسخه‌ها به سازمان نظام پزشکی واگذار شد و این سازمان نیز این مأموریت را انجام داد و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد، اما با وجود گذشت چند سال از آماده شدن این زیرساخت‌ها، اجرای کامل آن هنوز محقق نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی حدود چهار سال پیش بسترهای لازم برای اجرای امضای الکترونیک را آماده و عملیاتی کرده است، تصریح کرد: تعلل دستگاه‌هایی که باید این زیرساخت را به مرحله اجرا می‌رساندند، قابل قبول نیست و لازم است دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند که چه عواملی باعث شده این اقدام مهم تاکنون اجرایی نشود.

رئیس‌زاده تأکید کرد: بخشی از هدررفت منابع در حوزه دارو و خدمات سلامت ناشی از نبود سازوکارهای دقیق اصالت‌سنجی و احراز هویت در فرآیند نسخه‌نویسی و ارائه خدمات درمانی است و اجرای کامل امضای الکترونیک می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مشکلات ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت برخی پلتفرم‌های ارائه خدمات سلامت در فضای مجازی گفت: متأسفانه در حال حاضر برخی سامانه‌ها و شرکت‌ها در حوزه ارائه خدمات ویزیت آنلاین فعالیت می‌کنند، در حالی که در مواردی نه اصالت پزشک و نه هویت بیمار به‌ صورت دقیق احراز می‌شود و نظارت مشخص و مؤثری نیز بر نحوه فعالیت این مجموعه‌ها وجود ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: حوزه سلامت به دلیل حساسیت و ماهیت تخصصی آن، نیازمند نظام دقیق مجوزدهی و نظارت حرفه‌ای است و نمی‌توان آن را همانند برخی خدمات عمومی صرفاً در قالب فعالیت‌های پلتفرمی و بدون نظارت تخصصی مدیریت کرد.

وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای فعالیت در حوزه سلامت باید مبتنی بر تأییدهای تخصصی، احراز هویت حرفه‌ای و نظارت مستمر باشد، چراکه هرگونه خلأ در این حوزه می‌تواند تبعات جدی برای سلامت مردم و همچنین منابع نظام سلامت به همراه داشته باشد.

رئیس‌زاده با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی اظهار کرد: امروز دو موضوع باید به‌صورت جدی تعیین تکلیف شود؛ نخست ساماندهی فعالیت‌های حوزه سلامت در فضای مجازی و دوم اجرای کامل امضای الکترونیک نسخه‌ها. تحقق این دو اقدام می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت، جلوگیری از تخلفات احتمالی و مدیریت بهتر منابع در نظام سلامت کشور داشته باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان تصریح کرد: با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های فنی از سوی سازمان نظام پزشکی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای کامل این زیرساخت‌ها اقدام کرده و زمینه ارتقای کارآمدی، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق بیماران در نظام سلامت کشور را فراهم کنند.