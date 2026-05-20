ضرورت حضور پرستاران در برنامه پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش فرزین، با اشاره به ساختار وزارت بهداشت گفت: در نظام سلامت کشور، معاونت بهداشت و معاونت درمان دو بازوی اصلی ارائه خدمات هستند. پرستاران تاکنون بیش‌تر در حوزه درمان فعالیت داشته‌اند؛ اما این به‌معنای بی‌نیازی حوزه بهداشت از حضور پرستاران نیست. اتفاقاً خدمات بهداشتی، مراقبتی و پیشگیرانه از مهم‌ترین بخش‌های نظام سلامت هستند و پرستاران می‌توانند در این حوزه نقش بسیار مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های حوزه بهداشت بر پیشگیری، مراقبت مستمر، آموزش سلامت و پیگیری وضعیت افراد و خانواده‌ها متمرکز است؛ موضوعی که کاملاً با توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای پرستاران همخوانی دارد. هرچند بخش زیادی از آموزش و تجربه حرفه‌ای پرستاران تاکنون در فضای درمانی شکل گرفته؛ اما ظرفیت حضور آنها در حوزه مراقبت‌های اولیه و خدمات جامعه‌نگر بسیار گسترده است.

فرزین ادامه داد: در حال حاضر بیش‌تر نیروهای فعال در حوزه بهداشت را ماماها و مراقبان سلامت تشکیل می‌دهند؛ اما پرستاران نیز می‌توانند در این حوزه حضور جدی‌تری داشته باشند و بخشی از بار خدمات مراقبتی و پیشگیرانه را بر عهده بگیرند.

به گفته وی، نظام سلامت کشور برای توسعه برنامه‌های سلامت‌محور، بیش از گذشته به مشارکت پرستاران نیاز دارد.

معاون فنی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده شهری گفت: در این برنامه به‌ازای هر سه هزار نفر جمعیت، یک پزشک و دو مراقب سلامت در نظر گرفته شده است که یکی از این مراقبان حتماً ماما خواهد بود و مراقب دوم می‌تواند از میان پرستاران انتخاب شود. این موضوع نشان می‌دهد که در طراحی جدید نظام سلامت، جایگاه مشخص و مهمی برای پرستاران تعریف شده است.

وی تأکید کرد: در نسخه جدید برنامه پزشک خانواده نیز همچون گذشته، محدودیتی برای حضور پرستاران در حوزه بهداشت وجود ندارد و وزارت بهداشت از حضور فعال آنها استقبال می‌کند. پرستاران می‌توانند در حوزه‌هایی مانند مراقبت‌های اولیه، آموزش سلامت، پیگیری بیماران، پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت خانواده‌ها نقش کلیدی داشته باشند.

فرزین خاطرنشان کرد: حضور پرستارانی که با انگیزه و علاقه وارد عرصه خدمات بهداشتی و مراقبتی شوند، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور کمک قابل توجهی کند. با توجه به‌ نوع آموزشی که پرستاران دیده‌اند و نگرش و تجاربی که در حوزه خدمات درمانی دارند ورود پرستاران علاقه‌مند به حوزه بهداشت می‌تواند ظرفیت مهمی در شبکه بهداشتی کشور و نظام سلامت ایجاد کند.