به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، دومین ویژهبرنامه از رویداد «جمعههای تئاتر شهر» روز جمعه یکم خرداد با عنوان «حالا نوبت شماست ...» مشتمل بر طرح دغدغهها و مسایل مورد نظر تماشاگران در مواجهه با تئاترهای روی صحنه و تماشاخانهها، به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
در این ویژهبرنامه که با حضور جمعی از تماشاگران و مخاطبان فعال حوزه تئاتر برگزار میشود، آسیبشناسی مسائل مرتبط با نحوه میزبانی تالارهای نمایشی و تماشاخانههای مختلف در حوزههای دولتی و بخش خصوصی و موارد مشابه به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد. این در حالی است که در بخش دیگری از برنامه یاد و خاطره زندهیاد شیرین یزدان بخش بازیگر فقید سینما که طی سالهای متمادی به عنوان یکی از وفادارترین تماشاگران حوزه تئاتر نیز معروف بود، گرامی داشته میشود.
مجموعه تئاتر شهر در این برنامه علاوه بر میزبانی تماشاگران حرفهای تئاتر از کارگردانها و مدیران تماشاخانهها برای آگاهی بیشتر از نقطه نظرات تماشاگران تئاتر نیز برای حضور دعوت میکند.
ویژهبرنامه «جمعههای تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر در این دوره است که طی آن برنامههایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی» ، «جلسات نمایشنامهخوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
اولین ویژه برنامه «جمعه های تئاترشهر» روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت با نمایش مستند پرتره ای از زنده یاد بهرام بیضایی با نام «چریکه بهرام» به کارگردانی فرشید قلیپور در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار شد.
دومین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» هم ساعت ۱۷ روز جمعه یکم خرداد در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار و ورود برای مخاطبان و علاقه مندان رایگان است.
