وفادارترین تماشاگران تئاتر تجلیل شدند؛ طرح نکاتی درباره تبلیغات تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، دومین رویداد «جمعههای تئاترشهر» با برپایی یک نشست نقد و بررسی پیرامون عملکرد تماشاخانه های دولتی و خصوصی در مواجهه با مخاطبان، قدردانی از ۲ تماشاگر وفادار تئاتر و یادبود زنده یاد شیرین یزدانبخش بازیگر سینما و از تماشاگران وفادار حوزه تئاتر در سالهای اخیر، روز جمعه اول خرداد به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
دراین ویژهبرنامه که با حضور برخی از تماشاگران فعال عرصه تئاتر، بازیگران و کارگردانان حوزه تئاتر، مدیران تماشاخانههای خصوصی و دولتی، مدیران ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیران و کارکنان واحدهای مختلف تئاتر شهر برگزارشد.
در بخش ابتدایی آسیب شناسی مسائل مرتبط با نحوه میزبانی تالارهای نمایشی و تماشاخانههای مختلف در حوزههای دولتی و بخش خصوصی و موارد مشابه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
قدردانی از داود رحمتی تماشاگر«توان یاب» و برادر همراهش امیر رحمتی با اهدای یک اثر ساخته شده از سوی فریدون نصیرینژاد هنرمند خوشنویس و مدیر واحد نقاشی مجموعه تئاتر شهر، قدردانی از سید نادر هاشمی از دیگر تماشاگران این سالهای تئاتر ایران به عنوان «تماشاگران وفادار» عرصه تئاتر در حضور کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر، داود نامور رئیس عمارت نوفل لوشاتو، مهرداد ضیایی بازیگر و کارگردان تئاتر بخش دیگری از دومین ویژهبرنامه «جمعه های تئاتر شهر» را تشکیل داد.
در بخش سوم برنامه هم یاد و خاطره زندهیاد شیرین یزدانبخش بازیگر فقید سینما که طی سالهای متمادی به عنوان یکی از وفادارترین تماشاگران حوزه تئاتر شهرت داشت، با پخش ۲ کلیپ و قرائت متنی به نویسندگی ندا آلطیب گرامی داشته شد.
برای تئاتر «پر تماشاگر» تلاش میکنیم نه «پر فروش»
کورش سلیمانی بازیگر، کارگردان و رئیس مجموعه تئاتر شهر در دومین ویژهبرنامه «جمعههای تئاتر شهر» که به طرح مسائل مرتبط با تماشاگران آثار نمایشی اختصاص داشت، ضمن خوشآمدگویی و ابراز خوشحالی از استقبال حاضران از این برنامه نوپا، توضیح داد: قبل از اینکه به تئاتر شهر بیایم، در تمام سالهای تحصیل در دانشگاه و بعد که کارگردانی کردم، موضوع تماشاگر برایم مهم بوده و همچنان تا همیشه مهم است؛ چون احساس میکنم هنری که بدون در نظر گرفتن مخاطب خلق میشود، یک هنر در خلأ هست، هنری است که کامل نمیشود. متاسفانه هنوز بعضی هستند که معتقد به اهمیت تماشاگر و تأثیرگذاریاش در خلق اثر نیستند.
وی افزود: بعد از اینکه به تئاتر شهر آمدم، از اولین برنامههایی که به ذهنم رسید چون چند باری بعد از اجراهای تئاتر، مهمان جمع گروه «من یک تماشاگرم» بودم و از صحبت با دوستان بهرهمند شده بودم این بود که این مسیر و برنامه را مقداری گسترش بدهیم. چون معتقدم همانطور که تئاتر ما نیاز به تئاتر با کیفیت دارد، از سوی دیگر نیاز به تماشاگر با کیفیت دارد تا بتواند در حد خود جهت دهی کرده وبر کیفیت تولید تئاتر اثرگذار باشد. کما اینکه گفتگوهایی که در کامنتهای مخاطبان سامانه های فروش بلیت شکل میگیرند، دربرگیرنده مولفههایی است که میتواند خیلی کمککننده باشد.
رئیس مجموعه تئاتر شهر تصریح کرد: چنین رویکردی به معنای کاهش دادن سطح هنر به سطح سلیقه مخاطب نیست؛ چون خودتان میدانید هر پدیدهای به اندازه تعداد آدمها میتواند دربرگیرنده سلیقه و نظر باشد، بلکه موضوع اهمیت دادن به نوع نگاه مخاطب حرفه ای و بهرهمندی از پیشنهادهای درست است. به هر حال امروز ما اینجاییم که صحبتها را بشنویم و از آنها بهرهمند شویم. حتی عبارت «احترام به تماشاگر»، تیتر دیگر این برنامه بود اما ما عنوان «حالا نوبت شماست» را برای آن انتخاب کردیم. دلیل هم این است که ما همیشه روی صحنه بازی کردیم و شما در سکوت، بعد از مشغله کاری، راه تئاتر شهر و دیگر تماشاخانهها را گرفتید و آمدید و نشستید و با احترام رفتید اما حالا به نظرمان آمد این بار شما بیایید و حرفهایتان را بزنید و ما بشنویم که چطور میتوانیم کارهای با کیفیتتری ارائه کنیم؛ اینکه تماشاخانهها بتوانند از نظرات شما بهرهمند شوند و کیفیت تئاتر دیدن را هم در سالن ها در حد امکان بالاتر ببریم.
این بازیگر و کارگردان تئاتر ادامه داد: ما هم باید آدمهای خیالپردازی باشیم و هم نباشیم. باشیم چون هر حرکتی نیازمند رویاپردازی برای بهتر شدن و پویایی است؛ و نباید باشیم چون شرایط را میفهمیم؛ مثل شرایط فعلی جامعه که همه چیز بر اساس یک سری فاکتورها متغیر است اما باید زندگی کرد؛ من نیز همیشه تأکید کردم باید در هر شرایطی تئاتر روی صحنه باشد؛ چون تئاتر چراغ است و اگر خاموش شود، به ظلمت کمک کرده ایم. البته در این مدتی که بر ما گذشت و بعد از آتشبس نمایشهایی در تئاتر شهر و دیگر تماشاخانه دولتی و خصوصی روی صحنه رفت، تماشاگران با حضور مؤثرشان در تئاتر شهر و همه تماشاخانهها به ما انرژی دادند. شما وظیفه فرهنگی خودتان را به خوبی انجام دادید.
سلیمانی اظهار کرد: در بین تئاتریها و همکاران من هنوز کسانی هستند که به شما فکر میکنند. فکر آنها اصلاً کاسبی نیست. من این را همیشه گفتم که هیچ کس منکر مسئله معیشت و توجه به اقتصاد تئاتر نیست، من هم نیستم، اما معیشت همه چیز در تئاتر نیست. تجارت همه چیز نیست. بر این اساس هیچگاه از کلمه «پرفروش» استفاده نکردم و به جای آن از عبارت نمایش «پرتماشاگر» استفاده کردم.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: بر این باورم از یک جایی، رابطه بین مدیران تماشاخانههای دولتی و خصوصی و کارگردان ها و تهیه کننده ها با مخاطبان باید فراتر از خرید بلیت و آن لحظاتی باشد که در لابیها و سالنهای انتظار تماشاگران جمع می شوند و بعد به خانه میروند. این برنامه، قدم اول همراهی با تماشاگران است و امیدوارم که نگاه جدیدی به مقوله تماشاگر که یکی از ارکان اصلی تئاتر است، پدید آید. من شخصاً نگاه ویژهای به این موضوع دارم و در مجموعه تئاتر شهر هم تلاشم را با همراهی همکارانم انجام دادم تا جایی که ممکن است شرایطی را پدید بیاوریم تا تماشاگران در یک وضعیت مطلوب بیایند و کارها را ببینند. ما از این چیزها نمیگذریم و خیلی کارها داریم که باید آنها را به اجرا بگذاریم؛ کارهایی که ایدهآلیستی نیست و میتواند به اجرا برسد.
طرح مطالباتی که باید آنها را جدی گرفت
مریم کسایی مدرس، منتقد تئاتر، پژوهشگر و از اعضای اصلی گروه «من تماشاگرم» در ادامه این نشست به ارائه نکاتی پرداخت، وی بیان کرد: به روزرسانی سامانههای اینترنتی سامانه های مرتبط با تماشاخانه های دولتی و خصوصی، ایجاد «باشگاه تماشاگران» در هر تالار نمایشی با ارائه تسهیلات ، تعامل بیشتر با دانشگاهها، جذب همه اقشار برای نگاه ویژه به تئاتر شهر و دیر مجموعه های نمایشی، برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار نمایشی به صورت هفتگی، امکان امتیازدهی به نمایش های اجرا شده غیر از سامانه های فروش بلیت، ارائه تسهیلات خرید بلیت با تخفیف برای اقشارکم درآمد، امکان تهیه بلیت در ایام برگزاری جشنواره به اعضای باشگاه تماشاگران تالارهای نمایشی، تعامل موثر با دانشگاه و مراکز اموزش عالی، برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی، اختصاص سالن های نمایش به اجراهای برتردانشجویی، جذب همه اقشار برای حضور در تالارهای نمایشی، برگزاری تورهای بازدید از تئاتر شهر از نکاتی بود که کسایی در این نشست از آنها به عنوان یکی از مطالبات مخاطبان در حوزه تئاتر یاد کرد.
مدارس، دانشگاه ها و کالابرگ، ظرفیتهای مغفول مانده برای توسعه تماشاگر تئاتر
محمدحسن یادگاری مدرس و استادیار رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه بیان کرد: توجه ویژه به تربیت سلیقه و رفتار «مخاطبان گروه سنی نوجوان» درمواجهه با آثار نمایشی به عنوان یکی اصلی ترین ارکان معرفی آثار فرهنگی هنری به ویژه در حوزههای سینما و تئاتر طی سالهای اخیر از مهمترین نکاتی بود که یادگاری در این نشست به آن اشاره کرد و گفت: اکنون و براساس تازه ترین گروه بندی سنی که در دنیا وجود دارد، ۲۳ سالگی سن نوجوانی است که در عصر جدید «پایان نوجوانی سوم» محسوب میشود. بنابراین به اعتقاد من اگر هنرمندان تئاتر خواستار موفقیت در حوزه مخاطبان آثارشان هستند باید به این نکته واقف باشند که توجه به همراهی گروهی سنی نوجوان می تواند در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات نقش اساسی ایفا کند.
وی با طرح مسائلی در حوزه اشتراکات فعالیت تماشاخانه های دولتی و خصوصی برای جذب مخاطب در کنار توجه به رکن اصلی «کیفیت» توضیح داد: به اعتقاد من مدارس و دانشگاه ها می توانند فرصت خوبی برای افزایش تماشاگر در فرآیند تولید و عرضه آثار نمایشی باشند.موضوعی که در این سالها کمتر سراغ آن رفته ایم در حالی که مخاطبان این ۲ مجموعه می توانند یکی از بهترین و موثرترین فرصت ها برای معرفی هرچه بهتر آثار نمایشی با کیفیت به مردم باشند.
این مدرس علوم ارتباطات دانشگاه در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: اساسا «تماشاگر» مصرف کننده مهمی است اما باید بپذیریم بهره برداری مطلوب از یک محصول نمایشی «شرایط مناسب»، شرایط مناسب هم «زیرساخت مناسب» و زیر ساخت مناسب، «هزینه مناسب» می خواهد و اینجا است که باید با یک اقدام مدیریتی اینها را باهم پیش ببریم. در این مسیر ما «قانون مسئولیت های اجتماعی» داریم که همه شرکتها، موسسات، بانک ها و سازمان ها را ملزم به صرف یک درصد بودجه برای فعالیت های فرهنگی و هنری می کند. دقیقا مجموعه هایی چون تئاتر شهر و دیگر مجموعه ها اینجاست که می توانند از چنین حمایت هایی در بخش های مختلف که بحث ارتقای مخاطب هم جزوی از آنها است، بهره مند شوند . اگر اهالی تئاتر مایل به استفاده از این بودجه ها نباشند و در این زمینه رایزنی نکنند این بودجه در جایی هزینه شود که اگر تئاتر هزینه می شد بسیار کارآمد تر بود. حتی به نظرم همین ماجرای «کالابرگ» می تواند در کنار توجه به معیشت و اقتصاد در حوزه «بلیت تئاتر» هم مطرح شود و خانواری که از تسهیلات کالابرگ بهره مند می شود بتواند از آن برای خرید بلیت تئاتر هم استفاده کند. مسیری که با کمک دولت می تواند گام موثری برای حمایت از آثار هنری هنرمندان و ارتقای سطح سلیقه مخاطب نیز نقش ایفا کند.
ویژهبرنامه «جمعه های تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر در این دوره است که طی آن برنامههایی چون «اکران فیلمتئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامهخوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
