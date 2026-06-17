به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، پنجمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» عصر روز جمعه ۲۹ خرداد با نمایش فیلم مستند «تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت مدرس، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان تئاتر در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار می شود.

در این ویژه برنامه که محتوای آن به مناسبت آغاز ایام سوگواری حضرت سید الشهدا (ع) طراحی شده، فیلم مستند «تمرین آخر؛ تعزیه حر دلاور» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی کارگردان پیشگام سینمای ایران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. این در حالی است که محمدحسین ناصربخت از مدرسان و پژوهشگران نمایش ایرانی و مجالس شبیه خوانی که مشاور و مدیریت تولید مستند «تمرین آخر» را برعهده داشته به ارائه نکاتی درباره این پروژه و ویژگی های آن می پردازد.

مستند «تمرین آخر» اوایل دهه هشتاد به تهیه‌کنندگی اداره کل هنرهای نمایشی برای ثبت تعزیه به عنوان میراث معنوی ناملموس ایران در یونسکو تولید شد و در آن هنرمندان شناخته شده عرصه تعزیه و مجالس شبیه خوانی حضور داشتند.

این پروژه یکی از آثار متفاوت این کارگردان مولف سینمای ایران است که مخاطب در آن روایتی از تمرین و اجرای یک گروه تعزیه در شهر زواره را تماشا می‌کند. کارگردان در این مستند توانسته ترکیبی متفاوت و تماشایی از جنبه‌های مختلف تعزیه، موسیقی، آواز، روایت و بازیگری خاص تعزیه را عرضه کند.

پنجمین ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۹ خرداد در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.

اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد و بررسی عملکرد تماشاخانه های دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یاد یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی و پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادر برهانی مرند از جمله رویدادهایی بوده که در هفته های گذشته در قالب پروژه «جمعه های تئاتر شهر» برگزار شد.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر در این دوره است که در آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.