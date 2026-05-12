به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ویژهبرنامه «جمعههای تئاتر شهر» ساعت ۱۷ روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت با نمایش مستند پرترهای از زندهیاد بهرام بیضایی با نام «چریکه بهرام» به کارگردانی فرشید قلیپور در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود.
در این ویژهبرنامه که اولین نشست از سلسله برنامههای پروژه «جمعههای تئاتر شهر» محسوب میشود، ابتدا فیلم مستند «چریکه بهرام» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی فرشید قلیپور با حضور کارگردان و برخی دیگر از عوامل اجرایی این اثر به نمایش در میآید و سپس نشست تخصصی درباره نحوه ساخت و تولید پروژه که دربرگیرنده ناگفتههای جالب توجهی است، برگزار میشود.
فیلم مستند «چریکه بهرام» از جمله آثار شاخص سینمای مستند درباره زندهیاد بهرام بیضایی نویسنده، پژوهشگر و کارگردان فقید تئاتر و سینمای کشورمان است که علاوه بر حضور در جشنواره «سینماحقیقت» در گروه سینمایی «هنروتجربه» (سال ۱۳۹۸) ، جشنواره «دیوراما» کشو رهند (سال ۲۰۲۱)، جشنواره «داکا» بنگلادش (سال ۲۰۲۲) به نمایش درآمده است.
در این مستند به سینما و تئاتر بهرام بیضایی پرداخته شده و در صحبت با همکاران این هنرمند فقید و افراد صاحبنظر در حوزه فرهنگ و هنر ایران، تاثیرگذاری زنده یاد بهرام بیضایی بر هنر معاصر ایران و نیز فرهنگ اصیل ایرانی، تحلیل و واکاوی شده است. ضمن اینکه بخشهای متنوعی از سخنرانیهای بیضایی در سالهای مختلف و بخش های جالب توجه دیگر، قسمتهای تشکیل دهنده این فیلم هستند.
ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر است که در آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
اولین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» که طراحی نشان (لوگو) آن بر عهده مجید کاشانی بوده است، ساعت ۱۷ روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت در تالار مشاهیر این مجموعه برگزار میشود و ورود برای مخاطبان و علاقهمندان رایگان است.
