به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تربیت مدرس با انتشار اطلاعیه شماره ۱، جزئیات ثبت‌نام و ارسال مدارک مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

در این اطلاعیه ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری، تأکید شده است داوطلبان برای شرکت در مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی، باید اطلاعیه دانشگاه را به دقت مطالعه کرده و پس از آگاهی کامل از شرایط و ضوابط، نسبت به تهیه مدارک لازم و ثبت‌نام الکترونیکی اقدام کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه، زمان ثبت‌نام از ۳۰ اردیبهشت تا ۶ خردادماه تعیین شده و فرآیند ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد شد. همچنین هزینه ثبت‌نام مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شده که به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. در مواردی که داوطلب متقاضی چند رشته‌محل باشد، اما فقط در یک جلسه مصاحبه ارزیابی شود، تنها یک هزینه ثبت‌نام دریافت خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است زمان برگزاری مصاحبه رشته‌گرایش‌ها با برنامه زمانی سازمان سنجش متفاوت خواهد بود و اطلاعیه مربوط به تاریخ دقیق مصاحبه هر رشته در ۱۸ خردادماه منتشر می‌شود. بر این اساس، مصاحبه‌های علمی از ۲۳ خرداد تا ۲ تیرماه برگزار خواهد شد و عدم حضور داوطلب در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی شده و مصاحبه مجدد برگزار نخواهد شد.

در بخش شرایط و ضوابط پذیرش آمده است شرکت داوطلبان در این مرحله بر اساس اطلاعات و مدارک خوداظهاری انجام می‌شود و مسئولیت صحت اطلاعات و اصالت مدارک بر عهده داوطلب است. دانشگاه تأکید کرده در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مدارک و اطلاعات، حتی در صورت قبولی یا اشتغال به تحصیل، پذیرش داوطلب لغو و ادامه تحصیل وی متوقف خواهد شد.

همچنین ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره دکتری منوط به احراز حد نصاب زبان خارجی معتبر مطابق شیوه‌نامه مصوب دانشگاه است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، شرایط استفاده از سهمیه مربیان تشریح شده است. بر این اساس، داوطلبان دارای سهمیه مربی باید مدارک معتبر از جمله حکم استخدامی، تأییدیه صلاحیت عمومی و معرفی‌نامه رسمی را ارائه دهند. دانشگاه همچنین اعلام کرده است مربیان دانشگاه آزاد اسلامی فقط با معرفی‌نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد مجاز به استفاده از این سهمیه خواهند بود.

پذیرش در کدرشته‌محل‌های شهریه‌پرداز نیز مشروط به پرداخت شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه اعلام شده و داوطلبان این دوره‌ها باید فرم تعهد پرداخت شهریه را هنگام ثبت‌نام بارگذاری کنند. دانشگاه تأکید کرده است مبالغ شهریه در صورت انصراف دانشجو در هیچ مرحله‌ای مسترد نخواهد شد.

در بخش شرایط ویژه رشته تکنولوژی آموزشی استادمحور با راهنمایی دکتر جواد حاتمی آمده است هر داوطلب باید تنها برای یکی از موضوعات اعلام‌شده پروپوزال تهیه کرده و حداکثر یک هفته پیش از مصاحبه به ایمیل استاد ارسال کند. در صورت تقاضا برای دو موضوع، ارائه دو پروپوزال الزامی خواهد بود.

همچنین شرایط ویژه داوطلبان رشته‌گرایش‌های جامعه‌شناسی نیز اعلام شده است. در این بخش محورهای پژوهشی استادانی از جمله دکتر علیرضا شجاعی‌زند، دکتر محمد سالار کسرایی، دکتر بهاره آروین و دکتر علیرضا ذاکری تشریح شده و از متقاضیان خواسته شده است طرح پژوهشی رساله دکتری خود را در قالب ۴ تا ۵ هزار کلمه و در چارچوب موضوعات اعلام‌شده، دو روز پیش از مصاحبه به گروه جامعه‌شناسی تحویل دهند یا از طریق ایمیل ارسال کنند. مصاحبه داوطلبان نیز بر محور طرح پیشنهادی آنان برگزار خواهد شد.

در ادامه اطلاعیه تأکید شده است پذیرفته‌شدگان دانشگاه تربیت مدرس به صورت تمام‌وقت در دوره دکتری تحصیل خواهند کرد و کارکنان دستگاه‌های دولتی باید مجوز ادامه تحصیل تمام‌وقت یا مأموریت تحصیلی ارائه دهند.

دانشگاه همچنین اعلام کرده است بخشی از اطلاعات داوطلبان از سوی سازمان سنجش در سامانه گلستان ثبت شده و در صورت وجود مغایرت، داوطلبان موظف‌اند فرم اعلام مغایرت را تکمیل و بارگذاری کنند. در صورت تأثیر مغایرت‌ها بر نتایج آزمون، دانشگاه مجاز به لغو پذیرش خواهد بود.

در پایان این اطلاعیه آمده است داوطلبان باید پس از تکمیل ثبت‌نام، گواهی ثبت‌نام الکترونیکی را از سامانه گلستان دریافت و برای شرکت در جلسه مصاحبه همراه داشته باشند. همچنین تمامی اطلاعیه‌های تکمیلی صرفاً از طریق بخش آموزش وبگاه دانشگاه تربیت مدرس منتشر خواهد شد و داوطلبان موظف‌اند اخبار و اطلاعیه‌ها را به صورت مستمر پیگیری کنند.