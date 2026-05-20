حفظ اتحاد و انسجام جامعه، بزرگترین معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در نخستین جشنواره «مفلحون» که با حضور مسئولان استانی و فعالان عرصه امر به معروف در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، ضمن تبیین جایگاه این فریضه دینی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر نباید به یک رفع تکلیف اداری یا صرفاً تیک زدن در چک‌لیست‌های سازمانی تبدیل شود، بلکه باید با باور قلبی و عشق به خدمت انجام گیرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و لزوم حفظ همبستگی عمومی، افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حفظ انسجام اجتماعی، طبق دیدگاه‌های کارشناسان دینی و تأکیدات امام راحل، از اوجب واجبات است، چراکه حفظ نظام اسلامی و اقتدار ملی در گرو همین اتحاد و همراهی است.

نماینده ولی‌ فقیه در استان زنجان با تأکید بر لزوم ارتقای مهارت‌های آمران به معروف، تصریح کرد: کیفیت امر به معروف بسیار حائز اهمیت است. گاهی شیوه‌ی غلط در انجام این فریضه می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. آمران به معروف باید هنرِ «دعوت به خیر با عمل» را بیاموزند تا مخاطب، حسن‌نیت و دلسوزی را در رفتار آن‌ها احساس کند، چراکه بر اساس روایات، مردم را باید با غیر از زبان، یعنی با اخلاق و عمل دعوت کرد.

حسینی به ضرورت مدیریت منابع و صرفه‌جویی در شرایط کنونی پرداخت و تصریح کرد: یکی از معروف‌های بزرگِ امروز، نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در تمامی دستگاه‌ها و میان آحاد مردم است. اسراف در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، منکری بزرگتر از شرایط عادی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های داخلی باشد.

وی با بیان اینکه نباید نگاه به امر به معروف را محدود به مصادیق خاص کرد، افزود: نگاه جامع به این فریضه، یعنی همه ما در هر جایگاهی که هستیم، انجام صحیح وظایف، تکریم ارباب‌رجوع، درست مصرف کردن منابع و تقویت روحیه جهادی را جزو مأموریت‌های اصلی خود بدانیم.

امام جمعه زنجان با اشاره به ضرورت توجه به الگوهای موفق در شهرستان‌ها، تأکید کرد: امیدوارم با تداوم آموزش‌ها و مهارت‌افزایی برای فعالان این حوزه، شاهد پیشرفت‌های ملموس در عملکرد شوراهای امر به معروف دستگاه‌های اجرایی باشیم و این فرهنگ متعالی به‌طور کامل در سطح جامعه نمود پیدا کند.

همچنین در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به تحولات منطقه و جنگ‌های ترکیبی علیه کشور، گفت: امروز مهم‌ترین تهدید پیش روی کشور حمله نظامی نیست، بلکه فرسایش اجتماعی و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه است.

علی صادقی اظهار کرد: یاد و خاطره این شهدا که در مسیر خدمت به مردم جان خود را فدا کردند، همواره در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.

وی با قدردانی از فعالیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان افزود: گزارشی که از عملکرد این مجموعه ارائه شد، نشان‌دهنده اقدامات ارزشمند انجام‌شده در طول یک سال گذشته است و امیدواریم با همراهی علما، ائمه جمعه و دستگاه‌های اجرایی این مسیر تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات جهانی و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: نظم اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم بر پایه هژمونی دلار شکل گرفت، اما امروز نشانه‌هایی از تضعیف این هژمونی در عرصه بین‌المللی دیده می‌شود و تحولات سیاسی و اقتصادی جهان در حال تغییر است.

وی با اشاره به تحرکات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان طی سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور طراحی کرده بودند و حتی سناریوهایی مانند ایجاد مناطق ناامن یا تشکیل دولت در تبعید را دنبال می‌کردند، اما انسجام مردم و اقتدار نظام موجب شد این طرح‌ها به نتیجه نرسد.

صادقی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن ایجاد دوقطبی و اختلاف در جامعه است، ادامه داد: تحریک اختلافات داخلی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش برای فرسایش وحدت ملی از مهم‌ترین راهبردهای دشمن در مقطع کنونی است و باید نسبت به این موضوع هوشیار باشیم.

وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام اجتماعی در کشور افزود: حتی در صورت اعلام آتش‌بس یا کاهش تنش‌های نظامی نیز نباید تصور کنیم تهدیدها پایان یافته است، چراکه جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: حفظ روحیه مردم، مدیریت افکار عمومی و تقویت امید اجتماعی بخش مهمی از امنیت ملی را تشکیل می‌دهد و در این مسیر باید با تقویت فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و محله‌محور، تاب‌آوری جامعه را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در مدیریت اجتماعی گفت: مشارکت مردم در مدیریت محلات، تقویت نقش مساجد، مدارس و اجتماعات محلی و ایجاد شبکه‌های مردمی می‌تواند در ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش همبستگی در جامعه مؤثر باشد.

در ادامه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان با تأکید بر اهمیت این فریضه دینی گفت: اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی به‌درستی احیا شود، بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

حجت‌الاسلام سجاد ناصر با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: در روایات دینی، بی‌تفاوتی نسبت به این فریضه به «مرده‌ای در میان زندگان» تشبیه شده است؛ یعنی فردی که نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود احساس وظیفه ندارد.

وی با بیان اینکه احیای این فریضه می‌تواند بسیاری از معضلات اجتماعی را کاهش دهد، افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود، بخش قابل توجهی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که امروز با آن مواجه هستیم، کاهش پیدا می‌کند.

ناصر با اشاره به برگزاری جشنواره مفلحون، گفت: این جشنواره در واقع یک ابلاغ کشوری برای تقدیر از فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی است و اهدافی همچون ترویج و تعمیق فرهنگ امر به معروف، ارتقای شأن آمران به معروف، شناسایی الگوهای رفتاری و تقویت مشارکت نظام‌مند دستگاه‌ها در این حوزه را دنبال می‌کند.

ناصر ادامه داد: در این جشنواره تلاش شده است کارکنان متعهد و فعال در حوزه ترویج این فریضه شناسایی و مورد تقدیر قرار گیرند. البته همه شوراهای امر به معروف در دستگاه‌ها فعالیت‌های ارزشمندی داشته‌اند، اما ناچار بودیم بر اساس شاخص‌ها و سهمیه‌های تعیین‌شده، تعدادی از افراد را به عنوان برگزیده انتخاب کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان با بیان اینکه احیای این فریضه در دستگاه‌های اجرایی به معنای عمل به قانون و انجام صحیح وظایف است، تصریح کرد: انجام درست مأموریت‌های سازمانی، تکریم ارباب رجوع، تعامل میان دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم، تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه، تکریم مناسبت‌های ملی و مذهبی و نگاه امانتی به مسئولیت‌ها از جمله جلوه‌های عملی امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی است.

وی درباره شاخص‌های انتخاب برگزیدگان جشنواره نیز گفت: اجرای برنامه‌های ابلاغی ستاد، برگزاری منظم جلسات شورای امر به معروف، مشارکت در دوره‌های آموزشی، فعالیت در برنامه‌های فرهنگی همچون هفته احیای امر به معروف و هفته عفاف و حجاب، بارگذاری فعالیت‌ها در سامانه‌های مربوطه و همکاری با ستاد استان از جمله معیارهای ارزیابی بوده است.

ناصر همچنین به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی در استان اشاره کرد و افزود: در ماه‌های اخیر مجموعه‌های مختلف، موکب‌ها و فعالان فرهنگی استان اقدامات گسترده‌ای انجام دادند و نزدیک به هزار اثر شامل عکس، کلیپ و محتوای فرهنگی از نقاط مختلف استان، حتی روستاها، جمع‌آوری و به ستاد کشور ارسال شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، استان زنجان در میان ۳۲ استان کشور موفق شد رتبه ششم را در حوزه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با ترویج این مفاهیم کسب کند که حاصل تلاش مجموعه دستگاه‌ها، شوراهای امر به معروف و اصحاب رسانه است.