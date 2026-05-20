به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قریشی در نشست بررسی آمار تولیدات طیور استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با همت مرغداران استان بالغ بر ۳ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده که سهم فروردین و اردیبهشتماه هر کدام ۱.۵ میلیون قطعه بوده است.
وی با اشاره به تولید ۲ هزار و ۴۴۰ تن گوشت مرغ در اردیبهشتماه بر لزوم مدیریت منابع برای رسیدن به سقف تولید ۱.۷ میلیون قطعه در ماه تاکید کرد و افزود: پیگیری جهت اعطای دسترسی کامل به اتحادیه برای تایید درخواستها و تحقق مجوزهای عقبافتاده در دستور کار است.
در این نشست که با حضور مدیران ستادی و نمایندگان صنف مرغداران برگزار شد، چالشهای زنجیره تأمین جوجه و محدودیتهای تخصیص سهمیه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد طرح ایجاد غرفههای عرضه مستقیم مرغ گرم در بندرعباس با هدف شفافیت قیمتی و دسترسی بهتر مصرفکنندگان اجرایی شود.
نظر شما