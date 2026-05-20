۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

واژگونی تریلی در محور آغاجاری ۳ کشته بر جای گذاشت

اهواز - سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در حادثه برخورد و واژگونی یک دستگاه تریلی در محور آغاجاری به بهبهان، سه نفر جان باختند و دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: حادثه برخورد و واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر پنج محور آغاجاری به بهبهان ظهر چهارشنبه رخ داد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

منصوری اضافه کرد: در پی وقوع این حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات آغاجاری با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه سه نفر در صحنه جان خود را از دست دادند که نجاتگران هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی پیکرها را انجام دادند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان ادامه داد: دو نفر دیگر از سرنشینان نیز دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه، توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

منصوری تصریح کرد: علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

