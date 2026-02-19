به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری، از وقوع یک حادثه ترافیکی زنجیره‌ای در محور کردکوی به بندرگز خبر داد و اظهارکرد: صبح پنجشنبه گزارشی مبنی بر برخورد چهار دستگاه خودروی سواری شامل دو دستگاه پراید، یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو پارس در سه‌راهی روستای باغوکناره به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (EOC) اعلام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات النگ با یک دستگاه آمبولانس و دو نجاتگر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی و ارزیابی صحنه حادثه انجام گرفت.

وی با بیان اینکه در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند، اظهار کرد: از مجموع مصدومان، سه نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و یک مصدوم ۲۰ ساله به دلیل مولتی‌تروما توسط نیروهای جمعیت هلال احمر به مرکز درمانی امیرالمؤمنین (ع) کردکوی انتقال یافت.

حلجیلری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی، با احتیاط کامل در محورهای مواصلاتی تردد کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.