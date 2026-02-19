۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

تصادف زنجیره‌ای در محور کردکوی بندرگز با ۴ مصدوم

کردکوی- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: بر اثر وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در محور کردکوی به بندرگز، چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری، از وقوع یک حادثه ترافیکی زنجیره‌ای در محور کردکوی به بندرگز خبر داد و اظهارکرد: صبح پنجشنبه گزارشی مبنی بر برخورد چهار دستگاه خودروی سواری شامل دو دستگاه پراید، یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو پارس در سه‌راهی روستای باغوکناره به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (EOC) اعلام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات النگ با یک دستگاه آمبولانس و دو نجاتگر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی و ارزیابی صحنه حادثه انجام گرفت.

وی با بیان اینکه در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند، اظهار کرد: از مجموع مصدومان، سه نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و یک مصدوم ۲۰ ساله به دلیل مولتی‌تروما توسط نیروهای جمعیت هلال احمر به مرکز درمانی امیرالمؤمنین (ع) کردکوی انتقال یافت.

حلجیلری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی، با احتیاط کامل در محورهای مواصلاتی تردد کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد خبر 6753639

