۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۰۱

جامعه مدرسین: شهید رئیسی الگوی کارگزار تراز انقلاب اسلامی بود

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجلیل از روحیه ولایتمداری، تواضع و خدمت‌گزاری شهید جمهور تاکید کرد: شهید رئیسی الگوی کارگزار تراز انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
در دومین سالروز شهادت رئیس‌جمهور مکتبی، ولایمتدار و مجاهد، شهید آیت الله رئیسی (رضوان الله تعالی علیه)، یاد همه شهدای گرانقدر و شریف انقلاب اسلامی به ویژه قائد عظیم الشأن انقلاب را گرامی می‌داریم و خدمات خالصانه و مجاهدانه آنان را ارج می‌نهیم.

ویژگی بسیار برجسته شهیدان خدمتگزار در جمهوری اسلامی ایران، از شهدای دهه‌ی‌ اول انقلاب تا شهدای پرواز اردیبهشت و جنگ تحمیلی سوم؛ ولایتمداری و خدمت به مردم بوده است.

آن شهیدان گرانقدر با خون پاک خود، اوج تعهد و تدین جهادی یک کارگزار تراز انقلاب اسلامی را آشکار کردند و امروز مردم، خدمات دولتمردان را با آن ستارگان درخشان به سنجه قضاوت می‌نهند.

همه محبوبیت و دلدادگی ملت به شهدای پرواز اردیبهشت به ویژه شهید رئیسی عزیز، برخاسته از روحیه تواضع و عدالت‌محور آن شهیدان بود و امروز بحمدالله شاهد استمرار این مسیر در سطوح مختلف کارگزاران نظام اسلامی هستیم.

این ملت مبعوث شده در بیش از هشتاد روز میدان داری، اوج وفاداری خود به اسلام و انقلاب را به رخ دشمنان کشیده‌اند و قطعا مسئولان محترم، این همه غیرت و حمیت مردم عزیز را با خدمت مضاعف و مجاهدانه به ملت شریف پاس خواهند داشت.

خداوند تفضلات خود را بر ملت شریف ایران نازل فرماید و شهدای گرانقدر خدمت را در جوار رحمت واسعه خود متنعم گرداند. إن‌شاءالله
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

