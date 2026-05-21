به گزارش خبرگزاری مهر، این تمدید، آخرین مهلت ثبتنام در طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو خواهد بود و پس از پایان زمان اعلامشده، سامانه ثبتنام غیرفعال میشود.
بر این اساس، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده میتوانند در بازه اعلامشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ایرانخودرو از متقاضیان خواسته است فرآیند ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا عملیات ثبتنام با سهولت و پایداری بیشتری انجام شود. همچنین بر اساس این گزارش، زمان اجرای طرحهای بعدی فروش ایرانخودرو در هفتههای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به آدرس ikco.ir مراجعه کنند.
نظر شما