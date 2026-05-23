عطا حسنپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله موشکی دو رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی به بناهای تاریخی کشور و همچنین استان لرستان، اظهار داشت: در جریان حملات دشمن، نه فقط خرمآباد و «فلکالافلاک»، بلکه ۱۴۹ بنای تاریخی ثبت شده کشور که چه در میراث ملی و چه جهانی، مورد هدف وحشیانه این دو رژیم قرار گرفتند.
دو رژیم جنایتکاری که به هیچ منشور معاهدهای پایبند نیستند
وی با بیان اینکه استانهایی مانند لرستان، اصفهان، تهران، تبریز، کردستان، کرمانشاه و... از این آسیبهای حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی، بیبهره نماندند، گفت: اما هیچکدام بهاندازه عرصه «فلکالافلاک» آسیب ندیدند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به اینکه اگر بنایی در شهرهای یاد شده تخریب شد و یا آسیب دید، اداره کلی از بین نرفت، تصریح کرد: اما در عرصه «فلکالافلاک»، تنها اداره کل میراثفرهنگی کشور که مورد هدف دشمنان قرار گرفت، اداره کل میراثفرهنگی لرستان بود.
حسنپور، ادامه داد: این در تاریخ ثبت شد که این رژیم جنایتکار به هیچچیز پایبند نیست، به هیچ معاهده و منشور و کنوانسیون جهانی پایبند نیست، این بر خلاف همه منشورهای جهانی بود، چندین منشور و معاهده در دنیا هستند، از جمله معاهده ۱۹۵۴ لاهه، کنوانسیون ۹۷۲ یونسکو، معاهده ۲۶۴۷ سازمان ملل متحد که همه کشورهای دنیا را در هنگام جنگ از حمله به آثار تاریخی منع کردهاند.
اصابت ۱۵ موشک دشمن به عرصه «فلکالافلاک»
وی با تأکید بر اینکه قبل از جنگ رمضان، بر روی پشتبام قلعه «فلکالافلاک»، نشان و سپر آبی نصبکرده بودیم که نشانگر این بود که در حملات هوایی این بناها مصون بمانند، گفت: اما بر خلاف همه این معاهدات، این دو رژیم به هیچکدام پایبند نبودند و به عرصه «فلکالافلاک» حمله کردند. حملهای که حدود ۱۵ موشک به عرصه این قلعه تاریخ اصابت کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از موشکهای که منفجر نشده بود، یک تن وزنش بود، گفت: بنابراین حدود ۱۵ تن موشک، به بیخ تپه «فلکالافلاک»، اصابت کرد، تپه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» از لحاظ پیش از تاریخی خیلی اهمیت داشت، در پرونده ثبت جهانی هم قرار گرفته بود، مورد آسیب جدی قرار گرفت، همه بناهای ضلع جنوبی از بین رفت، یک بنای تاریخی به نام «سربازخانه» شماره دو در قسمت شرقی باسابقه ۱۰۰ سال، به طور کامل از بین رفت.
بناهایی که آسیب جدی دید و درختان کهنسالی که از بیخوبن کنده شد
حسنپور، ادامه داد: اداره کل میراثفرهنگی لرستان در ضلع شرقی قلعه و کنار رودخانه به طور کامل منهدم شد، همچنین بناهایی مثل سربازخانه شماره یک، باشگاه افسران، ساختمان «هنگ»، ساختمان تاریخی «آخوند ابو» یا خانه «قاضی»، قلعه «مظفری» الشتر، مسجد «توسلی» و... در این حملات متأسفانه دچار آسیب جدی شدند.
وی با بیان اینکه همچنین چشمه «گلستان» تغییر مسیر داد، خیلی از درختان کهنسال چنار ۲۰۰ تا ۳۰۰ساله از بیخوبن کنده شدند، درختان کاج ۲۰۰ساله کنده شدند، تصریح کرد: بازارچه صنایعدستی با بیش از ۱۴ غرفه به طور کامل منهدم شد. خیلی از محصولات هنرمندان ما زیر آوار ماند و از بین رفت، خیلی از سندهای تاریخی ما از بین رفت، اداره کل میراثفرهنگی لرستان با همه تجهیزات اداری از بین رفت.
شکاف و ترکهای عمیق بر پیکر «فلکالافلاک»
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با تأکید بر اینکه این امر یک حمله آشکار نه به یک اداره، بلکه علیه یک تمدن بشری است، چرا که این دره تاریخی کمتر از یک سال پیش در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده بود، افزود: دو موزه باستانشناسی و مردمشناسی در دل قلعه تاریخی «فلکالافلاک»، آسیب دیدند، بعد از بارشهای باران بعد از جنگ، شکافها و ترکهای عمیقی در قلعه «فلکالافلاک» پیدا شده است، همه ویترینها از بین رفتهاند، همه در و پنجره قلعه و موزهها، نه فقط در حد شیشه، بلکه چارچوب درها از بیخ کنده شده است.
بناهایی که دیگر قابلبازسازی نیستند
حسنپور، عنوان کرد: بر اساس برآوردی که صورتگرفته، فعلاً حدود ۱۵۰ میلیارد تومان میزان حجم خسارتها و آسیبها در عرصه «فلکالافلاک» و اداره مل میراثفرهنگی بوده است، قطعاً میزان خسارتها از این بیشتر خواهد بود، هر چند بناهایی که از بین رفت قابل قیمتگذاری نیستند، بنای «سربازخانه» که از بین رفت، بههیچعنوان قابلبازسازی نیست.
وی گفت: تا ابد شرم تاریخ بر این دو رژیم جنایتکار خواهد بود، نه فقط در خرمآباد، بلکه در همه ایران ۱۴۹ بناهای تاریخی را تخریب کردند، این لکه ننگینی است بر پیشانی ننگینتر آنها در طول تاریخ آینده گذشته این ملتها.
نظر شما