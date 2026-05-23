نیازمند تداوم حضور مردم تا پیروزی نهایی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد معافی صبح شنبه در دومین نشست شورای اداری با تقدیر از حضور پرشور مردم در مراسمشبهای اخیر، این حضور را نماد اقتدار ملی و پشتیبانی از جبهه مقاومت و دیپلماسی کشور دانست و گفت: بیش از ۸۰ شب حضور مستمر مردم در خیابانها و میادین شهر، جلوهای کمنظیر از بصیرت، وفاداری و روحیه انقلابی مردم غیور شهرستان بوده است.
وی اظهار داشت: ضمن تقدیر و تشکر از مداحان گرانقدر، خطیبان ارجمند، هنرمندان، ورزشکاران، مدیران و تمامی نقشآفرینانی که در این تجمعات سراسری حضور داشتند، از اصحاب رسانه که با ثبت و انعکاس لحظهبهلحظه این حضور عظیم در صدا و سیما و رسانهها، روایتگر صادق و بیوقفه اقتدار ملی بودند نیز قدردانی میکنیم.
فرمانده سپاه تنکابن با اشاره به نقش مردم در حمایت از جبهه دیپلماسی کشور تصریح کرد: مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است و استمرار حضور مقتدرانه و پرشور مردم در خیابانها و پشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی، همان وعده صادق ملت ایران خواهد بود.
معافی ادامه داد: از همه مسئولان، مدیران و مردم غیور شهرستان تنکابن که در اجرای این برنامههای شبانه پای کار بودند، خدا قوت داریم. این برنامهها به صورت خودجوش برگزار و ستاد شهرستانی نیز با احکام صادر شده از سوی فرماندار تشکیل شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنکابن به عنوان جانشین این ستاد در خدمت دوستان عزیز است.
وی تأکید کرد: تا پیروزی نهایی چه در جبهه دیپلماسی و چه در میدان نبرد، نیازمند حضور مردم هستیم.
فرمانده سپاه تنکابن با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بومی در برنامههای فرهنگی شهرستان گفت: پیشنهاد ما این بود که برنامهها به صورت هفتگی تدوین شود و اداره تبلیغات اسلامی پیگیر معرفی سخنرانان بومی باشد تا از ظرفیت اساتید، مداحان، هنرمندان و ورزشکاران شهرستان بیش از پیش استفاده شود.
معافی تصریح کرد: از همه دستگاههای فرهنگی و هنری از جمله اداره تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم اگر پیشنهادی دارند، وارد میدان شوند و ما نیز انتقادات دلسوزانه را با جان و دل میپذیریم.
وی با اشاره به برخی ضعفهای هماهنگی در برنامههای فرهنگی بیان کرد: در برخی مناسبتها از جمله برنامههای مرتبط با گرامیداشت شهید جمهور، ابلاغها در روزهای پایانی انجام شد و لازم است در حوزه فرهنگی دقت و برنامهریزی بیشتری صورت گیرد.
فرمانده سپاه تنکابن از برنامهریزی برای غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای عملیات بیتالمقدس و رزمندگان دفاع مقدس خبر داد.
نظر شما