به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بطحایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته سال سختی برای همه کسب و کارها بود اما با تلاش همه ارکان ارزیابان موفق شدیم جایزه تعالی در صنعت کاشی و سرامیک را برای دومین سال برگزار کنیم.

دبیر جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک ایران بیان کرد: تمرکز ما در بحث جایزه تعالی در این است که به کسب و کارها کمک کنیم تا با رشد متوازن در همه بخش ها بتوانند مسیری در جهت سرآمدی برای حهانی شدن طی کنند.

بطحایی با بیان اینکه شعار امسال برای جشنواره تعالی سازمانی در صنعت کاشی و سرامیک تاب آوری است، گفت: ما هم تمرکزمان بر این است تا نقش تاب آوری را در شرکت ها نهادینه کنیم‌.

وی ادامه داد: در دومین سال برگزاری جایزه تعالی سازمانی، ابتدا طراحی مدل را انجام دادیم و در این دوره که دومین سال را پشت سر گذاشتیم تجربه بیشتری نسبت به سال قبل داشتیم .

بطحایی افزود: برای سال سوم جایزه تعالی سازمانی در صنعت کاشی و سرامیک ایران براساس آخرین ویرایش که سال گذشته انجام شده است، از ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ ثبت نام را آغاز می‌کنیم و براساس آن پایش شرکت ها، نسبت به کارگروه‌ها اقدام خواهد شد.

دبیر جایزه تعالی سازمانی در صنعت کاشی و سرامیک ایران تاکید کرد: امید است در این دوره هم شرکت ها بتوانند از طریق خودارزیابی به شناخت بیشتر برسند.

وی با اشاره به ادامه روند در انتخاب جایزه تعالی گفت: در دوره ای که گذشت ۴ دوره آشنایی با تعالی صنعت به صورت عملی برگزار شد و سال گدشته اصول و مبانی پیاده سازی موفق مدل تکس در سازمان‌ها برگزار شد و در مجموع بیش از ۳۰۰ نفر آموزش های لازم را فرا گرفتند.