داوری: لرستان در جنگ رمضان ۱۲ شهید کودک و نوجوان تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تأکید کرد: ما امانت‌دار خون کسانی هستیم که با نثار جان خود، درس بزرگِ شهامت، شرف و ایستادگی را به جامعه آموختند.

وی ادامه داد: امروز حضور در محضر خانواده معزز شهدا، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند آنان است.

داوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهدای کودک و نوجوان استان لرستان در جنگ تحمیلی اخیر، عنوان داشت: استان لرستان مفتخر به تقدیم ۱۲ شهید کودک و نوجوان است که مظلومیتشان سندی بر حقانیت راه مقاومت است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید شهر «میناب»، تأکید کرد که مظلومیت این فرشتگان زمینی، حقیقتی است که باید در تاریخ ثبت و ضبط شود.

داوری در ادامه تصریح کرد: اعضای کانون پرورش فکری، به عنوان آینده‌سازان این مرز و بوم، باید صدای رسا و انعکاس‌دهنده مظلومیت و شجاعت این شهدای والامقام باشند.

وی ادامه داد: وظیفه ما این است که با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری، مسیر و اندیشه این فرشتگان زمینی را به گونه‌ای روایت کنیم که نام و یادشان در ذهن تاریخ جاودانه بماند و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آتی باشد.